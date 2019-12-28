Газета В’ячеслава Чорновола «Час-Time» – нове слово в українській журналістиці

(Рубрика «Точка зору»)

Наприкінці грудня виповнюється 25 років з дня нульового (пробного) випуску газети В’ячеслава Чорновола «Час-Time». Ця дата якось пройшла повз увагу української громадськості.

І хоча перше число газети «Час-Time» вийшло 6 січня 1995 року, але датою початку її виходу закономірно можна вважати саме грудень 1994 року.

Газета «Час-Time» стала абсолютно новим явищем в українській журналістиці часів початку відновлення незалежності Української держави.

Можливо, зараз не всі пам’ятають, що саме з «Час-Time», яку видавав В’ячеслав Чорновіл, була пов’язана одна з перших спроб національно-демократичних сил консолідувати свої зусилля для створення і поширення незалежної преси в Україні.

Без перебільшення можна сказати, що Чорновіл був не тільки видатним політиком, а й видатним політичним аналітиком, журналістом, публіцистом та організатором створення незалежних медіа.

Так, ще на початку 1995 року він зазначав у редакторській колонці своєї газети, що «Час-Time» може стати базою для «створення незалежної патріотично-демократичної преси, яка запіклується українською періодикою в центрі і в регіонах».

А в редакторській колонці в 31-му номері «Час-Time» за 7 серпня 1997 року, політичний аналітик В’ячеслав Чорновіл дає чітку і гостру характеристику тогочасній політичній ситуації в Україні.

Чорновіл зокрема зазначає: «Усе більше наших громадян починають розуміти, що економічне реформування суспільства неможливе без зміни політичної системи, що треба покласти край безконтрольному господарюванню в Україні «партії влади» – нікому не підзвітних номенклатурних кланів».

Вочевидь, що сучасна політична і економічна ситуація в Україні є саме такою, бо не вдалося змінити те, про що попереджав В’ячеслав Чорновіл більше ніж 20 років тому. А саме – кланово-номенклатурну владу, яка породила олігархію.

Чорновіл – творець нового виду українських демократичних ЗМІ

В’ячеслав Чорновіл – не тільки один із творців української незалежності. Він, будучи незмінним шеф-редактором газети «Час-Time», став творцем нового виду українських демократичних ЗМІ, яким, на жаль, так і не вдалося отримати поширення на всю територію України.

Віктор Каспрук – незалежний політолог

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