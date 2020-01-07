(Друкуємо мовою оригіналу)

Житель Донецка посчитал свои затраты на некоторые новогодне-рождественские приготовления. Сравнивая с ценами в вашем городе, учитывайте донецкие зарплаты. Реальные – от высоких в 4 тысячи гривен (10 тысяч рублей) на шахте и 6 тысяч гривен (15 тысяч рублей) в так называемой милиции – до 5 тысяч гривен (8 тысяч рублей) у экономиста на предприятии и 2200 гривен (6 тысяч рублей) у баристы. Официальные (по отчетности оккупационной администрации) – 5 тысяч гривен (12 тысяч рублей) в среднем по подконтрльной группировке «ДНР» территории.

«​Оливье»​ на двоих

Опираться будем на классический рецепт: колбаса вареная (500 г), картофель (500 г), яйцо (7 штук), соленые огурцы (200 г), майонез (350 г), зеленый горошек (1 банка), лук, морковка, зелень. Весь салат вышел на 130 гривен (345 рублей).

«Это самый дешевый вариант, у опрошенных знакомых, в основном, выходит 400 рублей (150 грн)», – пишет наш собеседник.

Цены на ингредиенты такие (покупали в супермаркете «Геркулес-Moloko»):

Вареная колбаса – от 220 р/кг (84 грн)

Картофель –16,50 р/кг (6 грн)

Яйцо – 6,80 р/шт (2,30 грн)

Огурцы консервированные – 66 р/банка 0,5 (25 грн)

Майонез – 27 р/упаковка 180 гр (10 грн)

Горошек – 60 р/банка 400 гр (23 грн)

Лук – 20 р/кг (7,50 грн)

Морковка – 17.50 р/кг (7 грн)

Ну и несколько других продуктов, которые обычно покупают на праздничный стол:

(курс рубля к гривне – 2,6)

Спиртное

На полках большой выбор русской водки.

«По шампанскому – много винных напитков российских, они дешёвые. Есть шампанское из Беларуси, оно, кстати, неплохое. Есть Крымское, не пробовали, не знаю. «Артемовского» (производство Украины, Бахмут, раньше не раз находили контрабандное в Донецке – ред.) не нашли», – говорит житель города.

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