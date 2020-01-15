Де зустріли Новий рік Тимошенко, Медведчук та Вакарчук?

Депутати Верховної Ради 9-го скликання розповіли Радіо Свобода про те, як, де та з ким провели різдвяно-новорічні свята.

Олександр КОРНІЄНКО («Слуга народу»):

– Новий рік зустрів прекрасно. Намагався передивитися всі сюжети «Схем» і Радіо Свобода, але все таки олів'є перемогло. На Новий рік був у Києві і біля Києва (зустрічав із батьками та друзями), а потім я вирушив на Черкащину, де відвідував енергетичні місця: Холодний Яр, наприклад. Цікавився історією Коліївщини.

Віктор МЕДВЕДЧУК («Опозиційна платформа – «За життя»):

– Я завжди Новий рік, як мінімум, останніх 10-12 років зустрічаю на Закарпатті. Так було і цього разу. Був там із 25 грудня, повернувся 13 січня ввечері. Їздив на Волинь святкувати Різдво.

Юлія ТИМОШЕНКО («Батьківщина»):

– В колі родини. (На уточнююче запитання Радіо Свобода: в Україні це було чи за кордоном, Юлія Тимошенко не відповіла – ред.).

Володимир В'ЯТРОВИЧ («Європейська солідарність»):

– Був вдома, тут, під Києвом у Ворзелі, де я проживаю, а потім на Різдво поїхали на Львівщину, де традиційно відзначаємо різдвяні свята.

Святослав ВАКАРЧУК («Голос»):

– Так, я їздив у Таїланд. Я був там декілька днів (в районі тижня). Чому ця країна? Ми хотіли поїхати в теплі краї. Ми вибрали таке місце, куди їздить більшість українців. Ми прилетіли і туди, і назад рейсовим літаком. Назад, до речі, летіли рейсом МАУ.

Роман ГРИЩУК («Слуга народу»):

– Дитина плакала, з дитиною сиділи. Але ми були в гостях у сестри в Анталії разом із батьками. Через те, що дитина маленька і її треба вкладати та слідкувати за режимом, просто зустріли Новий рік і все, це не було якесь помпезне свято.

Вадим РАБІНОВИЧ («Опозиційна платформа – «За життя»):

– Відпочивав я нормально. Засмаг от трохи. Я зазвичай відпочиваю в районі Бахрейну, Оману. В таких ось місцях.

Андрій НІКОЛАЄНКО («Батьківщина»):

– Під час новорічних канікул я був на лижах в Австрії. 6 днів. Відпочивав із родиною. Зазвичай їжджу туди, в одне й те саме місце.

Вікторія СЮМАР («Європейська солідарність»):

– Вдома зустрічали і Новий рік, і Різдво. В Києві ходили гуляли до ялинки на Софіївській площі, на Подолі. Відсипалися, читали, дивились кіно.

Володимир ЦАБАЛЬ («Голос»):

– У нас до Нового року аграрний комітет був, а після Нового року готувався вже до засідань. Я ні на курорти, нікуди не встиг. Єдине, що був, то це в Тернополі 2-3 дні.

Федір ВЕНІСЛАВСЬКИЙ («Слуга народу»):

– За пів року вдалося побути кілька днів із сім'єю в Харкові.

Вадим НОВИНСЬКИЙ (позафракційний):

– Різдво я зустрічав у Києво-Печерській лаврі. А на Новий рік я не був в Україні.

Вадим ІВЧЕНКО («Батьківщина»):

– Зустрів свята в селі. Зібрав усю родину, зібрав батьків, зібрав родичів. І нікуди не від'їжджав. Це на півдні Київської області.

Іванна КЛИМПУШ-ЦИНЦАДЗЕ («Європейська солідарність»):

– Новорічні свята зустріла вдома з великою кількістю друзів, які були в нас. А на різдвяні з колегами і друзями їздили у Верховину у Карпати до гуцулів. Неймовірно насолодилися і колядуваннями, і звичаями, і невеличкими приватними і державними музейчиками, які у Верховині, в Криворівні, у Верхньому Ясинові. Там було просто фантастично. І, можливість, до речі, побачити сніг: там випало багато снігу і там було морозно.

Святослав ЮРЧИШИН («Голос»):

– Був суто сімейний формат відпустки. Далеко нікуди не їздили. З'їздили з дітьми в замок Родомисль. Єдине, що не дочитали на сайті (там дуже складно написано), що він працює лише з п'ятниці по неділю, і тому ми поцілували клямку, бо приїхали в четвер. Але ми не засмутились і поїхали в музей космонавтики в Житомирі. А все – решта народні свята, Новий рік із друзями в Києві.