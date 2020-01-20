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ТОП новини
20 січня 2020, Київ 15:08
Війна на Донбасі
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 20 січня – карта
20 січня 2020, 14:04
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на
20 січня
2020 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
ТУТ
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Мапа англійською мовою
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 20 січня – карта
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