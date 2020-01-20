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20 січня 2020, Київ 21:13
Суспільство

Договорились о правилах. Почему и какие деревья рубят в Мариуполе?

Красными метками помечают деревья, подлежащие уничтожению

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(Друкуємо мовою оригіналу)

«Обкорнали с одной стороны – и вовсе не там, где идет линия электропередач» – такими предстали деревья на проспекте Мира в Мариуполе пользователи социальных сетей. Зрелище это удивляет и возмущает многих горожан.

Более 25 тополей будет уничтожено во время реконструкции сквера на площади Свободы в Мариуполе
Более 25 тополей будет уничтожено во время реконструкции сквера на площади Свободы в Мариуполе

Как только в Мариуполе начинается строительство нового парка или сквера, ремонт дороги или системы городских коммуникаций, приводящее к вырубке зеленых насаждений, город накрывает волна негодования. Она выплескивается в социальные сети, превращается в поток жалоб, заявлений в полицию, судебные иски, штрафы, а порой и остановку работ в «ручном» режиме. Об этом написал на своей странице в фейсбуке Максим Бородин.

Так сейчас выглядит ясень, обрезку которого удалось вовремя остановить
Так сейчас выглядит ясень, обрезку которого удалось вовремя остановить

Центр гражданских инициатив Мариуполя организовал встречу горожан со специалистами комунального предприятия «Зеленое строительство». На зелентроевцев посыпались жалобы в спиливании здоровых деревьев и некачественной обрезке.

Далеко не каждый человек – специалист в том, что он видит. Вот порезали, а хорошо это или плохо – никто не разбирается
Петр Чекер

«Далеко не каждый человек – специалист в том, что он видит. Вот порезали, а хорошо это или плохо – никто не разбирается. Есть несколько видов обрезки. Формовочная (обрезка – ред.) проводится в парках и скверах тем деревьям, за которыми ведется усиленный уход. Санитарная обрезка проводится круглый год. И есть обрезка на омоложение. Иногда дерево стоит чуть подстричь, и оно идет в рост», – ответил начальник МКП «Зеленое строительство» Петр Чекер.

Петр Чекер
Петр Чекер
Тополя вдоль дороги, о которых вы говорите, их допустимый возраст над дорогой 30 лет, а им на сегодня уже по 50
Петр Чекер

Возникли вопросы и по вырубке здоровых тополей во время реконструкции сквера у площади Свободы.

«У каждого дерева есть свой возраст. Вот те тополя вдоль дороги, о которых вы говорите, их допустимый возраст над дорогой 30 лет, а им на сегодня уже по 50. Так вот часть деревьев будет убрана, но много деревьев будет высажено», – ответил Петр Чекер.

Рядом с вырубленными деревьями начинают высадку молодых елей
Рядом с вырубленными деревьями начинают высадку молодых елей

Специалисты этого предприятия утверждают, что в Мариуполе с нарушениями норм и правил благоустройства высажена большая часть деревьев. Не соблюдены нормы их высадки вдоль дорог и вблизи зданий. Высоковольтные линии и подземные коммуникации, имеющиеся в городе, тоже вносят коррективы и требуют запрета на высадку новых деревьев над или под этими магистралями. А 80% зеленых насаждений Мариуполя вообще подлежат замене.

Кто режет деревья в городе

В полумиллионном городе работает 4 бригады специалистов «Заленстроя», из них всего 17 человек обладают специальными знаниями по уходу за зелеными насаждениями. Помимо них, право на снос и обрезку деревьев в городе имеют и представители ДТЭК, и аварийно-спасательная служба. Подливают масла в огонь и «черные» лесорубы, работающие без разрешительных документов, и чьими объявлениями пестрят все рекламные площадки города.

Приходим утром, а все тополя стоят с крестиками
Петр Чекер

«Мы, готовясь к работе, определяли, какие тополя сухостойные. Так вот, люди, у чьих домов растут живые тополя, их тоже пометили. Приходим утром, а все тополя стоят с крестиками. Потом другие хитрости начинаются. Кто-то канистру соляры под дерево выльет. Потом это дерево начинает пропадать и сохнуть. Люди делятся на две части: первые говорят – пилить не надо, вторые говорят – пилите все. Должны быть правила игры», – убежден Петр Чекер.

Инициатор диалога, депутат мариупольского городского совета Максим Бородин считает, что новые объекты нужно вписывать в существующий ландшафт.

Максим Бородин
Максим Бородин
Не было в городе приоритета сохранять те деревья, которые есть. Главное – красивая картинка
Максим Бородин

«Не было в городе приоритета сохранять те деревья, которые есть. Главное – красивая картинка. Я понимаю, что «Зеленстрой» загружают кучей разной работы, нет времени для планирования. Поэтому со стороны общественности надо принимать активное участие в их обучении, проверке их знаний и выезжать с ними на обрезку», – сказал Бородин.

«Научите зеленстрой!»

В результате долгих взаимных нападок и обвинений диалог закончился на удивление конструктивно. Решили создать цифровую базу данных всех зеленых насаждений в городе с учетом их возраста, аварийности, и сроков плановой замены. Публиковать планы выполнения работ всеми службами и согласовывать их действия. Создать единый «зеленый» центр, который владел бы информацией, и где можно было бы решить любой вопрос. А во избежание ошибок, публично обсуждать планы реконструкций.

Ваагн Мнацаканян
Ваагн Мнацаканян
Представители общественности пообещали помощь в подготовке обучения сотрудников ДТЭК, которые не имеют профильных знаний
Ваагн Мнацаканян

«Представители общественности пообещали помощь в подготовке материалов для обучения совместно с «Зеленстроем» тех сотрудников ДТЭК, которые не имеют профильных знаний», – подытожил результаты встречи начальник управления экологии мариупольского горсовета Ваагн Мнацаканян.

Похожая ситуация сложилась не только в Мариуполе. Проблема неправильного ухода за деревьями существует во многих городах Украины.

Дендрологи, в свою очередь, советуют высаживать деревья и кустарники «по науке» – при выборе растений отдавать предпочтение не только быстрорастущим кленам, акациям и тополям, но и тису, дубам и платанам, которые послужат городу не одну сотню лет.

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