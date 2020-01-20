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«Обкорнали с одной стороны – и вовсе не там, где идет линия электропередач» – такими предстали деревья на проспекте Мира в Мариуполе пользователи социальных сетей. Зрелище это удивляет и возмущает многих горожан.

Как только в Мариуполе начинается строительство нового парка или сквера, ремонт дороги или системы городских коммуникаций, приводящее к вырубке зеленых насаждений, город накрывает волна негодования. Она выплескивается в социальные сети, превращается в поток жалоб, заявлений в полицию, судебные иски, штрафы, а порой и остановку работ в «ручном» режиме. Об этом написал на своей странице в фейсбуке Максим Бородин.

Центр гражданских инициатив Мариуполя организовал встречу горожан со специалистами комунального предприятия «Зеленое строительство». На зелентроевцев посыпались жалобы в спиливании здоровых деревьев и некачественной обрезке.

Далеко не каждый человек – специалист в том, что он видит. Вот порезали, а хорошо это или плохо – никто не разбирается

«Далеко не каждый человек – специалист в том, что он видит. Вот порезали, а хорошо это или плохо – никто не разбирается. Есть несколько видов обрезки. Формовочная (обрезка – ред.) проводится в парках и скверах тем деревьям, за которыми ведется усиленный уход. Санитарная обрезка проводится круглый год. И есть обрезка на омоложение. Иногда дерево стоит чуть подстричь, и оно идет в рост», – ответил начальник МКП «Зеленое строительство» Петр Чекер.

Тополя вдоль дороги, о которых вы говорите, их допустимый возраст над дорогой 30 лет, а им на сегодня уже по 50

Возникли вопросы и по вырубке здоровых тополей во время реконструкции сквера у площади Свободы.

«У каждого дерева есть свой возраст. Вот те тополя вдоль дороги, о которых вы говорите, их допустимый возраст над дорогой 30 лет, а им на сегодня уже по 50. Так вот часть деревьев будет убрана, но много деревьев будет высажено», – ответил Петр Чекер.

Специалисты этого предприятия утверждают, что в Мариуполе с нарушениями норм и правил благоустройства высажена большая часть деревьев. Не соблюдены нормы их высадки вдоль дорог и вблизи зданий. Высоковольтные линии и подземные коммуникации, имеющиеся в городе, тоже вносят коррективы и требуют запрета на высадку новых деревьев над или под этими магистралями. А 80% зеленых насаждений Мариуполя вообще подлежат замене.

Кто режет деревья в городе

В полумиллионном городе работает 4 бригады специалистов «Заленстроя», из них всего 17 человек обладают специальными знаниями по уходу за зелеными насаждениями. Помимо них, право на снос и обрезку деревьев в городе имеют и представители ДТЭК, и аварийно-спасательная служба. Подливают масла в огонь и «черные» лесорубы, работающие без разрешительных документов, и чьими объявлениями пестрят все рекламные площадки города.

Приходим утром, а все тополя стоят с крестиками

«Мы, готовясь к работе, определяли, какие тополя сухостойные. Так вот, люди, у чьих домов растут живые тополя, их тоже пометили. Приходим утром, а все тополя стоят с крестиками. Потом другие хитрости начинаются. Кто-то канистру соляры под дерево выльет. Потом это дерево начинает пропадать и сохнуть. Люди делятся на две части: первые говорят – пилить не надо, вторые говорят – пилите все. Должны быть правила игры», – убежден Петр Чекер.

Инициатор диалога, депутат мариупольского городского совета Максим Бородин считает, что новые объекты нужно вписывать в существующий ландшафт.

Не было в городе приоритета сохранять те деревья, которые есть. Главное – красивая картинка

«Не было в городе приоритета сохранять те деревья, которые есть. Главное – красивая картинка. Я понимаю, что «Зеленстрой» загружают кучей разной работы, нет времени для планирования. Поэтому со стороны общественности надо принимать активное участие в их обучении, проверке их знаний и выезжать с ними на обрезку», – сказал Бородин.

«Научите зеленстрой!»

В результате долгих взаимных нападок и обвинений диалог закончился на удивление конструктивно. Решили создать цифровую базу данных всех зеленых насаждений в городе с учетом их возраста, аварийности, и сроков плановой замены. Публиковать планы выполнения работ всеми службами и согласовывать их действия. Создать единый «зеленый» центр, который владел бы информацией, и где можно было бы решить любой вопрос. А во избежание ошибок, публично обсуждать планы реконструкций.

Представители общественности пообещали помощь в подготовке обучения сотрудников ДТЭК, которые не имеют профильных знаний

«Представители общественности пообещали помощь в подготовке материалов для обучения совместно с «Зеленстроем» тех сотрудников ДТЭК, которые не имеют профильных знаний», – подытожил результаты встречи начальник управления экологии мариупольского горсовета Ваагн Мнацаканян.

Похожая ситуация сложилась не только в Мариуполе. Проблема неправильного ухода за деревьями существует во многих городах Украины.

Дендрологи, в свою очередь, советуют высаживать деревья и кустарники «по науке» – при выборе растений отдавать предпочтение не только быстрорастущим кленам, акациям и тополям, но и тису, дубам и платанам, которые послужат городу не одну сотню лет.

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