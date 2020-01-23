Бути чи не бути будинку офіцерів у Львові? Що каже Міноборони

Днями з’явилась інформація, що одна із структур Міноборони має намір виставити на продаж приміщення у центрі Львова, де сьогодні розташовується будинок офіцерів Збройних сил України. Міська влада, група народних депутатів звернулись до міністра оборони з проханням зупинити цей продажу, адже будинок – це окрема сторінка в історії України і має залишатись для наступних поколінь як культурно-просвітницький центр. Міноборони заявляє, що будинок не виставлений на продаж, але не стверджує, що не буде продаватиме у майбутньому.

Кілька днів тому працівники будинку офіцерів, як вони кажуть, із власних джерел дізнались, що Міноборони має намір продати будівлю у центрі Львова, на вулиці Театральній, 22. За їхньою інформацією, відповідне доручення Головному квартирно-експлуатаційному управлінню ЗСУ дав заступник міністра оборони, мовляв, гроші скерують на купівлю квартир для військових. Коментар керівника будинку офіцерів оприлюднила «АрміяInform», але через день новину зняли. Працівники будинку офіцерів, Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ на сьогодні від офіційних коментарів відмовляються через пресинг за виток інформації.

Тим часом в Міноборони заявляють, що будинок офіцерів не виставлений на продаж, і пояснюють: «Будівля знаходиться на балансі Міністерства оборони України. Офіційні рішення щодо продажу будинку офіцерів у Львові з боку посадових осіб, які мають на це законні підстави, не приймалися. У той же час Міноборони продовжує системну роботу над пошуками шляхів забезпечення військовослужбовців житлом. В рамках вказаної роботи розглядаються всі можливі законні способи фінансового вирішення цього питання. Окремо хочемо наголосити на тому, що будь-яка реалізація військового майна буде проводитися в максимально публічний спосіб і з широким інформуванням громадськості».

На продаж будинок не виставлений, але чи є такі плани? Невідомо. Загальна площа будівлі – 5,5 тисяч метрів квадратних, збережена архітектура. Не раз були вже спроби продати будинок, але протести громади цьому завадили. Здійнявся скандал і цього разу.

Українська історія будинку

Адже величний будинок ХІХ століття у стилі міщанського романтизму є не лише окрасою Львова, але й має історичну цінність. Австрійський цісар подарував українцям земельну ділянку – і вони за свої гроші збудували «Народний дім». Тут працювала друкарня, видавались просвітницькі підручники, діяв український театр «Руська бесіда», з 1881 до 1939 років працювало українське педагогічне товариство «Рідна школа». У 1918 році «Народний дім» очолив відомий діяч Кость Левицький. Саме в стінах цього приміщення 1 листопада 1918 року тут було проголошено Західноукраїнську народну республіку (ЗУНР). У час польської влади у «домі» розташовувалась українська книгарня. У 1939 році радянські «визволителі» «Народний дім» перетворили у «Будинок Червоної армії», з другим приходом радянської влади, з 1944 року, це був Окружний будинок офіцерів Львівського військового округу.

Будівля має історичне значення для українців, наголошує міський голова Львова Андрій Садовий. Тому він звернувся до міністра оборони з проханням не продавати будинок. А міська влада, каже, готова його відремонтувати.

Місто готове вкласти кошти у ремонт приміщення

«Для української справи дуже важливо цю історичну пам’ять реанімувати. Я б хотів, щоб цей будинок був осередком просвітництва, щоби, враховуючи той непростий період, в якому ми живемо, а це часи російської окупації, щоб там і українські воїни, і ветерани мали можливість отримувати нові знання, інформацію. Місто готове на максимальну співпрацю з Міноборони, готове вкласти кошти у ремонт приміщення, спільно з громадськістю визначити сьогоднішній новітній фукціонал, щоб будівля служила і для українського війська, і для громади міста. Розумію чиновника Міноборони, який дивиться, що є будівля і можна продати, а гроші витратити для оборони. Але є необхідність розуміти глибину процесу. Думаю, що громада і Міноборони знайдуть компроміс. Якщо Міноборони не захоче займатись будівлею, ми готові брати її на баланс. Якщо буде наполягати на продажі, то ринкова вартість будівлі буде дуже велика, у міста таких грошей немає», – каже міський голова Львова Андрій Садовий.

Будинок офіцерів заробляє

Будинок офіцерів у Львові не є збитковим. Тут працюють численні творчі колективи, і з 2014 року працівники постійно організовують творчі виїзди у зону бойових дій на Донбас, заходи для вдів українських бійців, зустрічі з військовослужбовцями. Наталія Бондарчук, керівник дитячого колективу, працює у будинку офіцерів 15 років.

Виглядає, що і культура не потрібна

«У колективі – 130 дітей, з них багато дітей військовослужбовців. Ми багато виступаємо, а це госпіталь, полігони, військові частини, Академія сухопутних військ. А скільки заходів загалом у будинку офіцерів відбувається. Це культурний осередок, який мало того, що окуповує себе давно, ми давно заробляємо собі на зарплату, держава нас не утримує, а ще і Міноборони має прибуток. Моя думка однозначна – зберегти установу, яка працює. Вже було у 2012 році, що армія не потрібна, а тепер виглядає, що і культура не потрібна», – зауважила Наталія Бондарчук.

Голова Львівської обласної організації Спілки офіцерів Петро Костюк вважає неприпустимим у час гібридної війни продавати приміщення, яке потрібне для військовослужбовців і громади міста.

Підігрують у тій гібридній війні нашому ворогу

«Тому Міноборони, навпаки, мало б нарощувати штат, щоб під час гібридної війни протистояти ворожій пропаганді. Ті, які пропонували продати, або не розуміють, або просто підігрують у тій гібридній війні нашому ворогу. Коли кажуть про квартири, то не буде ані будинку офіцерів, ані квартир для військових. Через будинок офіцерів проходять курсанти академії. Під час гібридної війни, коли треба підтримувати моральний дух, патріотичне відчуття на певному рівні, не тільки Збройних сил, але й суспільства, зникає газета «Народна армія», журнал «Військо України», а тепер взялися за будинки офіцерів. Це те місце, де б мала відбуватися комунікація армії і суспільства. Якщо візьметься місто за цей будинок, то маю побоювання, щоб його не перетворили у черговий розважальний заклад», – каже Петро Костюк.

Зараз при будинку офіцерів створюють музей АТО. Адже у Львові лише у Гарнізонному храмі є місце, де представлені фотографії з іменами загиблих бійців із Львівщини, речі військовослужбовців, дорогі для них предмети.

Як тільки-но з’явилась інформація про продаж будинку офіцерів у Львові, почали говорити про те, що у центрі міста може з’явитись ще один готель, і не виключено, що його можуть викупити, для прикладу, для проросійських організацій.