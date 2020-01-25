«Україна – не «сліпий ксерокс» норм ЄС» – Дмитро Кулеба

Нинішня влада України (президент, уряд, депутати «Слуги народу») не ставить під сумнів євроінтеграцію. У цьому переконував Радіо Свобода віцепрем’єр-міністр України Дмитро Кулеба. На його думку, з вересня минулого року «динаміка євроінтеграції суттєво пришвидшилася». І це відбувається саме за президентства Володимира Зеленського. Хоча такий курс не заперечує відстоювання національних інтересів, наголосив віцепрем’єр. За його словами, Україна не перетворюється на «сліпий ксерокс» для копіювання норм ЄС. Також Дмитро Кулеба оцінив імовірність повторення долі ексзаступника глави МЗС Олени Зеркаль і розповів про свою роботу в раді «Мистецького арсеналу» разом із першою леді – Оленою Зеленською.