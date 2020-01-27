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Новую амбулаторию получили жители микрорайона «Лесной» в Славянске. Это медицинское заведение люди ждали много лет. Чтобы попасть к семейным врачам, приходилось ехать в центр города. Теперь к услугам горожан – палата дневного стационара, манипуляционный кабинет, кардиографы и приборы для анализов. Прием ведут 6 докторов.

Новая амбулатория заработала в Славянске. В микрорайоне «Лесной», что на окраине города, подобных медицинских учреждений не было. Чтобы попасть на прием к врачу, приходилось ездить через весь город, вспоминает жительница микрорайона Галина Кузьмина. Теперь получить консультацию специалиста будет намного проще, говорит женщина.

Это прекрасно, что в этом районе создали амбулаторию

«Микрорайон большой, народу очень много. Особенно пожилым, больным людям добираться было неудобно. А тут теперь рядом, по-домашнему. Это прекрасно, что в этом районе создали амбулаторию. Вообще-то, если бы еще были врачи других специальностей, то еще лучше было бы», – говорит женщина.

У нас новые светлые кабинеты, оснащены хорошо

Возможно, в будущем здесь появится аппарат для флюорографии и несколько специалистов узкого профиля. Но и сейчас услуг много, говорят доктора. Здесь в каждом кабинете есть кардиографы, к услугам пациентов манипуляционный кабинет, можно сдать анализы. Есть комната женской консультации.

«У нас новые светлые кабинеты, оснащены хорошо. Мы можем делать определенные обследования. То есть кардиограмму, мы можем измерить функцию внешнего дыхания, мы можем провести анализ крови на сахар. Рядышком здесь у нас манипуляционный кабинет, где будут происходить и забор анализа крови, и сразу же мы будем делать клинический анализ крови. Есть у нас дневной стационар, есть акушерка, прививочный кабинет», – рассказывает заведующая Славянской амбулаторией №2 Ирина Колесникова.

Создание амбулатории обошлось в 3 миллиона гривен. Отремонтировали помещения и закупили новое оборудование за счет городского бюджета. Но мебель и новые стены – не единственное, что получит городская сфера охраны здоровья.

Здесь мы внедрим единую информационную систему

«Как и в других медицинских учреждениях города, здесь мы внедрим единую информационную систему. Это надо, чтобы все базы данных хранились в одном месте, был единый реестр, и чтобы и врач, и клиент, он же пациент, он же житель города, мог быстро, не тратя время в регистратуре в очередях, получить нужную информацию», – говорит Славянский городской голова Вадим Лях.

Кроме того, эта система позволит записаться на прием к семейному врачу прямо из дома. Назначить время приема можно будет с помощью интернета. Эта система должна заработать в течение нескольких месяцев. На программное обеспечение из городского бюджета также выделили 5 миллионов гривен.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)