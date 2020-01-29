(Друкуємо мовою оригіналу)

Сайт так называемого «МГБ» группировки «ЛНР» опубликовал перечень групп в социальных сетях, которые, как сказано, подрывают авторитет местной «власти», ведут направленную дискредитацию деятельности «органов государственной власти». В список попали и обычные группы, в которых не выставляют никаких политических новостей, к примеру «Мамы Луганска и Донецка». Чем же они напугали оккупационную администрацию Луганска?

Где купить лекарства, как попасть в садик, советы по врачам, рецепты и продажа детской одежды: группа «Мамы Луганска и Донецка» – обычная общалка для мам из оккупированных городов. Тут делятся информацией и советуются на разные темы.

«Отпишите в ЛС, пожалуйста. Сколько в этом году стоило порешать поступление ребенка в Краснолучский горнопромышленный колледж? Два года назад за 8000 рублей решалось все. Сыну поступать этим летом, хочу знать, на какую сумму ориентироваться», – пишут в социальных сетях.

«Добрый вечер. Во сколько лет ваш ребенок начал получать карманные деньги? Не в школу на булочку, а просто на свои нужды. Может на поход в магазин за вкусностями, или очередная безделушка. Даете просто или за какую-то выполненную работу?» – спрашивает одна из участниц.

«Мамочка, у кого малышей сыпало на мандарины. Что пьете?» – просят совета в группе.

На сайте группировки «МГБ ЛНР» отмечено, что группа «Мамочки Луганска и Донецка», как и другие из списка, «ведут направленную дискредитацию деятельности органов государственной власти, силовых структур, осуществляют подрыв основ конституционного строя ЛНР». Естественно, что не обошлось и без украинского следа. В группировке «ЛНР» утверждают, эти группы «действуют при администрировании со стороны офицеров Центра информационно-психологических операций ССО Украины». И о какой же дискредитации идет речь?

– Девочки, что слышно за зарплату бюджетникам?

– Сегодня прилетело.

– Смски еще не было. Но обещали, что будет сегодня

– Есть мамочки, которые проживают на поселке Юбилейном? Сколько вы платите в многоэтажке за квартплату?

– За трехкомнатную 150 рублей

– Это по новому тарифу?

– По старому тарифу. По новому – +30% говорили

– Правда, что теперь в «ЛНР» не снимешь деньги с украинских банков?

– Что опять придумали? Вроде ж с «Приватом» утрясли все

– И переводы с России нельзя получать, сегодня не получила.

«Алчевск. Живу на Гагарина. Блин, ну как можно за 6 лет не сделать нормально трубы? То воды вообще нет. То вот такое течет с крана. Спускаю воду уже 40 минут. Ни кипятить, ни стирать просто нельзя», – пишут в социальных сетях.

Сказать цены за коммунальные услуги, рассказать о проблеме, с которой столкнулись – отныне в ОРЛО это «дискредитация деятельности органов государственной власти»? Как рассказали слушатели Радио Донбасс.Реалии с оккупированной части Луганщины, такими заявлениями группировка «ЛНР» запугивает людей – не жаловаться, не рассказывать и даже думать, что все плохо. Ведь именно в таких пабликах наиболее явно отражаются все социальные проблемы жителей ОРДЛО.

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