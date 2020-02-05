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05 лютого 2020, Київ 13:33
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Російські археологи під українськими санкціями?

Російські археологи під українськими санкціями?
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Російські археологи під українськими санкціями? Більше 90 археологічних пам’яток розкопали російські вчені в Криму під час підготовки до будівництва траси «Таврида». Це пам’ятки всіх епох: від палеоліту до початку XX ст. Вчені РАН заявляють, що, наприклад, відкрили нові для науки елементи культури Криму античного часу. До розкопок вони залучали приватні археологічні фірми і волонтерів. Усі ці роботи порушують норми міжнародного права та українського законодавства. І хоча російські вчені запевняють, що усі знахідки будуть передані музеям Криму, насправді, їх вивозили до Росії. А от чи повернули?

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