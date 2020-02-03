Як у кримчан забрали землю під автобан?
Як у кримчан забрали землю під автобан? Для будівництва траси в кримчан вилучили дві тисячі земельних ділянок. Найбільше в селах Сімферопольського району. От тільки далеко не всім компенсували за ринковою ціною. За даними підконтрольної Росії «Служби автомобільних доріг Криму», 15% господарів ділянок не задоволені умовами вилучення землі судяться з чиновниками. Ці суди можуть затягнутися до вересня 2020 року. Хто ще в Криму вважає себе постраждалими від чергового будівництва сторіччя?
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