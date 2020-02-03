Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
03 лютого 2020, Київ 14:16
Відео

Як у кримчан забрали землю під автобан?

Як у кримчан забрали землю під автобан?
Embed

No media source currently available

0:00 0:09:42 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Як у кримчан забрали землю під автобан? Для будівництва траси в кримчан вилучили дві тисячі земельних ділянок. Найбільше в селах Сімферопольського району. От тільки далеко не всім компенсували за ринковою ціною. За даними підконтрольної Росії «Служби автомобільних доріг Криму», 15% господарів ділянок не задоволені умовами вилучення землі судяться з чиновниками. Ці суди можуть затягнутися до вересня 2020 року. Хто ще в Криму вважає себе постраждалими від чергового будівництва сторіччя?

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG