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ТОП новини
05 лютого 2020, Київ 13:28
Війна на Донбасі
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 5 лютого – карта
05 лютого 2020, 13:12
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на
5 лютого
2020 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
ТУТ
1
Мапа українською мовою
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Мапа англійською мовою
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 5 лютого – карта
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