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10 лютого 2020, Київ 21:41
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Україна зберегла потужну двопартійну підтримку США, яка лише зростатиме – американські дипломати

Україна зберегла потужну двопартійну підтримку США, яка лише зростатиме – американські дипломати
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Україна, яка протистоїть російській агресії, має незмінну потужну підтримку США, оскільки стратегічні цілі двох країн збігаються. Про це заявили американські дипломати й експерти, учасники делегації США до України, після своєї зустрічі оф зе рекордс з представниками української влади та політичних партій. Водночас, на їхню думку, українська сторона повинна докласти зусиль для реформування країни та для приборкання корупції.

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