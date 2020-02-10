Україна зберегла потужну двопартійну підтримку США, яка лише зростатиме – американські дипломати

Україна, яка протистоїть російській агресії, має незмінну потужну підтримку США, оскільки стратегічні цілі двох країн збігаються. Про це заявили американські дипломати й експерти, учасники делегації США до України, після своєї зустрічі оф зе рекордс з представниками української влади та політичних партій. Водночас, на їхню думку, українська сторона повинна докласти зусиль для реформування країни та для приборкання корупції.