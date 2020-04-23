23 квітня найпотужніший у світі український транспортний літак Ан-225 «Мрія» доставив до України з Китаю черговий медичний вантаж: засоби дезінфекції та гігієни, маски, захисні костюми. У міжнародному вантажному аеропорту «Антонов» (селище міського типу Гостомель, Київська область) літак зустрічав президент України Володимир Зеленський. За словами президента ДП «Антонов» Олександра Донця, об'єм вантажу, яку доставив літак, може увійти в Книгу рекордів Гіннеса. (Відео Офісу президента)