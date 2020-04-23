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23 квітня 2020, Київ 19:08
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«Мрія» доставила до України медичний вантаж, який може увійти в Книгу рекордів Гіннеса – відео

«Мрія» доставила до України медичний вантаж, який може увійти в Книгу рекордів Гіннеса – відео
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«Мрія» доставила до України медичний вантаж, який може увійти в Книгу рекордів Гіннеса – відео

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23 квітня найпотужніший у світі український транспортний літак Ан-225 «Мрія» доставив до України з Китаю черговий медичний вантаж: засоби дезінфекції та гігієни, маски, захисні костюми. У міжнародному вантажному аеропорту «Антонов» (селище міського типу Гостомель, Київська область) літак зустрічав президент України Володимир Зеленський. За словами президента ДП «Антонов» Олександра Донця, об'єм вантажу, яку доставив літак, може увійти в Книгу рекордів Гіннеса. (Відео Офісу президента)

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