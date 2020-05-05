Емоції через самовільно встановлену сакральну скульптуру на Львівщині зашкалюють

На Львівщині виник скандал через те, що у селі Дуброва селяни самовільно встановили фігуру Божої матері впритул до кам’яних об’єктів заповідника «Стільське городище» VIII-X століть, за визначенням науковців. Прокуратура порушила кримінальне провадження, але місцеві мешканці налаштовані радикально і кажуть, що не дозволять знести скульптуру. Чи порушили селяни зону заповідника? Яке покарання на них очікує?

Зранку група чоловіків зібралась біля скульптури Богородиці. Уже кілька десятків селян Дуброви вигуками «Ганьба» зустріли представників обласної комісії, які приїхали подивитись на територію і дізнатись деталі у справі встановлення релігійної скульптури. Діалогу і спілкування не вийшло. Емоції вирували. Люди говорили про те, що не дадуть знести фігуру, а ще замовили золоте покриття, яке над Богородицею прикріплять. Селяни розповіли, що самі збирали гроші, з сільським священником радились, де її встановити, і взагалі – це їхнє село і про ніякий заповідник не хочуть чути, бо він у сусідньому селі Стільське.

«Ми що зробили? Що зруйнували? Ми всім селом скидались і разом робили. У всіх селах є скульптури Богородиці. Кожної неділі і суботи, тут машини і машини туристів, сміття кидають, а що по лісі робиться! Ми того не допустимо, щоб руйнувати. Ми самі вирішили. Я ліпше помру від коронавірусу, аніж мають зняти скульптуру», – емоційно говорить Радіо Свобода старша жінка, яка відмовилась назвати себе.

Староста сіл Стільсько, Тростянець, Дуброва Андрій Васильковський наголосив, що встановити скульптуру була ініціатива мешканців, і чоловіки самостійно і безкоштовно виконали всі роботи, але дозволу на них немає.

Ніхто важкої техніки тут не бачив, нічого не вивозив



«Зібрались молоді люди, щоб зробити такий подарунок для села до празника 19 серпня. Ніхто важкої техніки тут не бачив, нічого не вивозив, тільки благоустрій території зробили. У мене є документи, що це пам’ятка національного значення – «Стільське городище», яке має інвентарний номер і [він] внесений у реєстр пам’яток національного значення, але він у селі Стільське. Люди трішки необізнані з цієї пам’яткою, долучили до неї ці залишки (об’єкти у селі Дуброва – ред.) і винесли проблему на вищий рівень», – каже староста Андрій Васильковський.

Стільський заповідник створений у 2016 році і перебуває у підпорядкуванні Львівської обласної ради. Археологічні дослідження почали тут понад 30 років тому. Заповідник складається, за інформацією директора Ореста Корчинського та інших дослідників, із довколишніх поселень, печерних келій, скельних храмів. Про колишнє городище Стільське нагадують земляні оборонні вали у лісі. У селі Дуброва, де, власне, встановлена сакральна скульптура в урочищі Диравець, за давніми оповідками, було язичницьке капище. У скелі витесані келії, віднайдений камінь «Диравець».

Археологами визначено, що це культовий комплекс IX-X століть. Початково це був поганський ідол, а пізніше це місце християни перетворили у печерний монастир. Однак місцеві жителі не хочуть чути про це, вони впевнені, що печери віддавна служили і служать для господарських потреб. Їх використовують як пивниці, де зберігають картоплю, моркву, буряк. Власне, перед тими пивницями з бульбою і встановили скульптуру Божої матері. Працівниця історико-культурного заповідника Романна Равлів, яка проживає у цій місцевості, зауважила, що не можна стверджувати, що у селі був печерний монастир, що слід провести археологічні дослідження.

Мінкульт визначить статус заповідника

Як зазначили у департаменті архітектури і розвитку містобудування Львівської обласної адміністрації, на сьогодні Міністерство культури не визначило статусу заповідника «Стільське городище».

Це є об’єкт печери



«У 2016 році був створений заповідник, під його опіку увійшло збереження всіх цих пам’яток, які є на цій території, в тому числі і в селі Дуброва. Зараз виготовляється облікова документація. Статус і назву визначає міністерство. Ми будемо пропонувати, що це є об’єкт печери, а це – об’єкти містобудування і архітектури. Який статус присвоїть Міністерство культури – дізнаємось, коли надішлемо проєктну документацію. У 2017 році Тростянецьке ОТГ почало виготовляти генеральний план і йому скерували інформацію, які саме об’єкти зрозташовані на териорії, щоб це врахувати у плані», – наголосила Ганна Харун, керівник департаменту архітектури і розвитку містобудування Львівської обласної адміністрації.

Відтак статус заповідника не визначений міністерством і що саме зруйнували селяни, тепер з’ясовує поліція. Адже прокуратура порушила кримінальне провадження.

Будемо з’ясовувати винних осіб



«Зараз зареєстроване кримінальне провадження, поліція здійснюватиме досудове розслідування, у ході якого будуть встановлені всі обставини, за наслідками буде ухвалене рішення. Будемо з’ясовувати винних осіб. За знищення пам’ятки національного значення передбачено кілька видів адміністративної відповідальності, кримінальна відповідальність і відповідальність, згідно з законом про архітектурну спадщину», – каже керівник Золочівської місцевої прокуратури Володимир Купецький.

Керівника заповідника «Стільське городище» Ореста Корчинського селяни не хотіли слухати. Розмова перетворилась у крики.

Тут мають свої інтереси у селіі, а за ними стоять олігархи



«Я не дозволю собі втратити авторитет і підтримувати вигадки про це місце людьми. Тут мають свої інтереси у селі, а за ними стоять олігархи. Зруйнували вигляд на цей об’єкт. Тут така площа велика, чому не поставили скульптуру збоку?», – зауважує Орест Корчинський.

Селяни не хочуть чути про заповідник у селі. Адже, як говорили, це створить для них великі клопоти, бо коли захочуть щось збудувати біля будинку, то доведеться брати дозвіл і платити. До того ж будуть визначені межі і площа заповідника, який претендує на 250 гектарів, а це теж клопоти, емоційно повторювали люди. До слова, у цьому районі створюють відпочинкові зони, неподалік із джерела викачують воду, яку цистернами везуть у Львів. Звісно, при затвердженні статусу будь-які роботи доведеться погоджувати. Серед селян відсутнє розуміння історичного місця, а те, що воно приваблює туристів, просто дратує. Виглядає на те, що за всі роки з людьми працівники заповідника не знайшли порозуміння про співпрацю. Історія зі встановленням сакральної фігури спричинила великий галас у соціальних мережах, де дописувачі обурюються нерозумінню мешканців.

Тим часом поліція встановлює особи селян, які сьогодні масово зібрались і порушили умови карантину. Їх притягнуть до адміністративної відповідальності.