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14 травня 2020, Київ 23:59
Донбас.Реалії

«Стыдно брать деньги у родителей пенсионеров». В Северодонецке митинговали предприниматели

Митинг предпринимателей в Северодонецке

(Друкуємо мовою оригіналу)

В Северодонецке несколько сотен предпринимателей митинговали возле Луганской областной администрации. Требовали разрешить им работать. Все они торгуют непродовольственными товарами на рынках Северодонецка, Лисичанска и Рубежного. Однако из-за карантина уже 2 месяца вынуждены сидеть без работы.

В Северодонецке в течение несколько последних дней открылись рынки. Правда работают только ряды и павильоны, где продают продукты – мясо, молоко, овощи. Контейнеры с непродовольственными товарами закрыты. Их владельцы уже второй раз за неделю собираются перед зданием областной администрации на митинг. Требуют позволить работать и им. Среди митингующих – предприниматель Любовь Мелещенко. На рынке торгует обувью. Называет запрет на торговлю нелогичным.

Ждем разрешения работать.Тем более, что в нашем регионе самая лучшая обстановка
Любовь Мелещенко

«Харьков уже работает, Киев уже работает, Днепр работает. Все работают. У нас все на свежем воздухе. Разве там можно заразиться? Тем более, что в нашем регионе самая лучшая обстановка по сравнению с другими областями. Мы ждем разрешения работать. Рынок готов. Мы контейнеры помыли, покрасили», – говорит Любовь Мелещенко.

Сейчас, по ее словам, семья выживает только за счет пенсии мужа.

Сотрудники полиции пытались контролировать соблюдение социальной дистанции во время митинга
Сотрудники полиции пытались контролировать соблюдение социальной дистанции во время митинга

Что делать если это семейный бизнес? Других источников дохода нет – предприниматель

У другого предпринимателя – Юрия Лозового – других источников дохода нет. Торговля на рынке – семейный бизнес. Трудятся вместе с женой. Продают одежду на центральном рынке. В этом бизнесе Юрий около 10 лет. Раньше работал на химпредприятии «Азот», но работу потерял. С 18 марта из-за карантина торговля прекратилась.

Стыдно брать деньги у родителей
Юрий Лозовой

«Родители пенсионеры дают немного денег. Но что там той пенсии. У мамы и папы пенсии по 2 тысячи. Что это за жизнь? Стыдно брать деньги у родителей», – говорит Юрий Лозовой.

Кроме северодончан, перед администрацией собрались также предприниматели из Рубежного и Лисичанска. В этих городах ситуация на рынках такая же. Люди хотели встретиться с руководителем администрации Сергеем Гайдаем. Однако он к людям не вышел. Через сотрудника администрации митингующим предложили создать инициативную группу, которую пропустят в здание.

К людям вышел представитель областной администрации. Соблюдать дистанцию люди уже не стали
К людям вышел представитель областной администрации. Соблюдать дистанцию люди уже не стали

Уже во время встречи с группой предпринимателей Сергей Гайдай заявил, что не против допуска на рынки продавцов непродовольственной группы товаров. Однако в постановлении Кабмина указано, что с 1 мая разрешена торговля на агропродовольственных рынках. О других речь не шла. Предприниматели смогут приступить к работе, как только текст постановления буде изменен.

Если бы это зависело от меня, то я бы пошел вам на встречу. Но есть постановление Кабмина
Сергей Гайдай

«Сегодня утром министр здравоохранения Максим Степанов сказал, что либо сегодня, либо завтра будет заседание Кабмина. И там просто уберут слово «агропродовольственные» и останутся просто рынки. И все будет нормально. Если бы это зависело от меня, то я бы пошел вам на встречу. Но есть постановление Кабмина», – говорил предпринимателям Сергей Гайдай.

После обеда на сайте Кабмина появилось сообщение, что работа непродовольственных рынков будет разрешена.

В Луганской области 18 марта на карантин закрылись все 22 рынка. С 1 мая, когда Кабмин своим постановлением разрешил работу рынков с соблюдением специальных норм, в регионе открылись 14 рынков. Еще 8 рынков до сих пор не работают.

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