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В Северодонецке несколько сотен предпринимателей митинговали возле Луганской областной администрации. Требовали разрешить им работать. Все они торгуют непродовольственными товарами на рынках Северодонецка, Лисичанска и Рубежного. Однако из-за карантина уже 2 месяца вынуждены сидеть без работы.

В Северодонецке в течение несколько последних дней открылись рынки. Правда работают только ряды и павильоны, где продают продукты – мясо, молоко, овощи. Контейнеры с непродовольственными товарами закрыты. Их владельцы уже второй раз за неделю собираются перед зданием областной администрации на митинг. Требуют позволить работать и им. Среди митингующих – предприниматель Любовь Мелещенко. На рынке торгует обувью. Называет запрет на торговлю нелогичным.

Ждем разрешения работать.Тем более, что в нашем регионе самая лучшая обстановка

«Харьков уже работает, Киев уже работает, Днепр работает. Все работают. У нас все на свежем воздухе. Разве там можно заразиться? Тем более, что в нашем регионе самая лучшая обстановка по сравнению с другими областями. Мы ждем разрешения работать. Рынок готов. Мы контейнеры помыли, покрасили», – говорит Любовь Мелещенко.

Сейчас, по ее словам, семья выживает только за счет пенсии мужа.

Что делать если это семейный бизнес? Других источников дохода нет – предприниматель

У другого предпринимателя – Юрия Лозового – других источников дохода нет. Торговля на рынке – семейный бизнес. Трудятся вместе с женой. Продают одежду на центральном рынке. В этом бизнесе Юрий около 10 лет. Раньше работал на химпредприятии «Азот», но работу потерял. С 18 марта из-за карантина торговля прекратилась.

Стыдно брать деньги у родителей

«Родители пенсионеры дают немного денег. Но что там той пенсии. У мамы и папы пенсии по 2 тысячи. Что это за жизнь? Стыдно брать деньги у родителей», – говорит Юрий Лозовой.

Кроме северодончан, перед администрацией собрались также предприниматели из Рубежного и Лисичанска. В этих городах ситуация на рынках такая же. Люди хотели встретиться с руководителем администрации Сергеем Гайдаем. Однако он к людям не вышел. Через сотрудника администрации митингующим предложили создать инициативную группу, которую пропустят в здание.

Уже во время встречи с группой предпринимателей Сергей Гайдай заявил, что не против допуска на рынки продавцов непродовольственной группы товаров. Однако в постановлении Кабмина указано, что с 1 мая разрешена торговля на агропродовольственных рынках. О других речь не шла. Предприниматели смогут приступить к работе, как только текст постановления буде изменен.

Если бы это зависело от меня, то я бы пошел вам на встречу. Но есть постановление Кабмина

«Сегодня утром министр здравоохранения Максим Степанов сказал, что либо сегодня, либо завтра будет заседание Кабмина. И там просто уберут слово «агропродовольственные» и останутся просто рынки. И все будет нормально. Если бы это зависело от меня, то я бы пошел вам на встречу. Но есть постановление Кабмина», – говорил предпринимателям Сергей Гайдай.

После обеда на сайте Кабмина появилось сообщение, что работа непродовольственных рынков будет разрешена.

В Луганской области 18 марта на карантин закрылись все 22 рынка. С 1 мая, когда Кабмин своим постановлением разрешил работу рынков с соблюдением специальных норм, в регионе открылись 14 рынков. Еще 8 рынков до сих пор не работают.