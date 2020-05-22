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ТОП новини
22 травня 2020, Київ 15:11
Війна на Донбасі
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 22 травня – карта
22 травня 2020, 14:38
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на
22
травня
2020 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
ТУТ
1
Мапа українською мовою
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Мапа англійською мовою
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 22 травня – карта
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