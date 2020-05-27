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27 травня 2020, Київ 14:07
Війна на Донбасі

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 27 травня – карта

Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на 27 травня 2020 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться ТУТ
Мапа українською мовою
1 Мапа українською мовою
Мапа англійською мовою
2 Мапа англійською мовою

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