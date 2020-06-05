Поки що українці можуть лише позаздрити монолітності фінів, яку ті проявили в 1939–1940 роках, воюючи з СРСР. В українців поки так чомусь не виходить, пише газета «День». І звертає увагу на те, що на окупованій території – в Криму та частині Донбасу – нині молодь уже системно виховується в антиукраїнському дусі й звідки видавлюється все проукраїнське. Але і патріотичні сили «материкової» України досить розколоті, констатує видання. Варто лише трохи посидіти в соцмережах, і можна отримати чітку картину, майже об’єктивний зріз суспільства.

«Такі ось реалії. То що – змиримося з розколом, якщо вже нема на це ради? А чи не краще вивчити стихійні процеси формування «центру»? Адже вони легко простежуються, бо українська мова, хоч-не-хоч, а таки завойовує новий простір», – наголошують газетярі, наводячи конкретні приклади з редакторської пошти.

Видання стверджує, що певний запит на центризм у суспільстві є, так само є і люди, які могли б стати центрами «кристалізації». «Не треба боятися пробувати. Гірше, ніж було в Донецьку і в Севастополі в березні 2014 року, точно не буде. Сто років тому фіни не надто засмучувалися з того приводу, що в Гельсінкі було забагато російсько- і шведськомовних містян. Вони спочатку об’єднали «своїх». А все інше прийшло само собою», – наголошує газета. Заголовок статті – «Невикористаний резерв».

«Шухевич – син Шухевича, або Поточний момент – очима політика і громадського діяча» – у матеріалі під таким заголовком газета «День» друкує інтерв'ю з сином Романа Шухевича – Юрієм Шухевичем.

Політик і дисидент не вельми схвально оцінює діяльність чинної влади і особисто президента Зеленського, якого називає паяцем. «Його смикають за ниточки, і він сам не знає, по суті – не розуміє, що робить. А в дійсності Портнов і йому подібні керують державою. А за ними ми знаємо, хто стоїть – Москва, Кремль», – зазначає Шухевич.

Він зауважує, що українці «повинні зрозуміти: не можемо ми давати владу будь-кому – горлопанам і демагогам». «А повинні вибрати зі свого середовища найрозумніших, найкращих, найпорядніших. І довірити їм владу. Але, довіривши, контролювати і перевіряти на кожному кроці. А якщо почнуть зариватися, вміти дати по руках», – наголошує Юрій Шухевич, син головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича.

Продовжує українська преса коментувати поїздку президента України у Хмельницький. Зокрема, газета «Україна молода» пише про недотримання Зеленським умов карантину під час відвідання ним разом із підлеглими кав’ярні в центрі міста.

При цьому, з огляду на світлину і допис Офісу президента у фейсбуці, Зеленський скуштував кави не на літньому майданчику, як дозволено урядом, а в середині закладу.

Офіс президента також зазначив: «Вечорами в цій частині міста зазвичай збирається багато молоді. А візит глави держави взагалі викликав неабиякий ажіотаж – містяни оточили кав’ярню одразу, бажаючи привітатися з президентом та зробити фото».

Відтак, йдеться про порушення ще одної умови карантину, адже керівництво держави допустило скупчення людей в одному місці, наголошує газета.

Водне господарство України потребує реорганізації, а точніше – модернізації та технічного переоснащення, наголошує газета «Голос України». Особливо гостро проблема постала у зв’язку з кліматичними змінами та зменшенням водних запасів України. Тим часом дедалі частіше доводиться чути не про поліпшення фінансування галузі, а про так звану її оптимізацію. Докладніше з проблемою на прикладі конкретних регіонів знайомить парламентське видання.