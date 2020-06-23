«Війна Володимира Путіна» – в публікації під таким заголовком дописувач газети «День», професор із Москви Борис Соколов коментує нещодавню статтю Володимира Путіна, присвячену Другій світовій війні. Головна її мета, як стверджує автор, – легітимізувати не стільки російську офіційну картину, скільки сьогоднішню імперську політику.

У своїй статті Путін стверджує, що «в розгром нацизму – хоч би що зараз намагалися довести – основний, вирішальний внесок вніс Радянський Союз, Червона армія». Це вже спричинило реакцію МЗС Великої Британії, яке заявило: «Наша спільна історія не повинна використовуватися в ролі політичного інструменту або переписуватися державами у їхніх власних інтересах...»

Що ж стосується вирішального внеску СРСР у перемогу, автор стверджує, що без ленд-лізу, без відволікання основних сил люфтваффе на Захід і без відкриття Другого фронту Радянський Союз не зміг би перемогти.

«Стаття Путіна була сприйнята на Заході як спроба нав’язати всьому світу офіційну російську точку зору на історію Другої світової війни, яка знімає зі Сталіна й СРСР будь-яку відповідальність за розв’язання війни», – наголошує дописувач.

Борис Соловйов вважає, що Путін всіляко намагається спростувати відому резолюцію Європарламенту від 19 вересня 2019 року «Про важливість збереження історичної пам’яті для майбутнього Європи», де сталінський СРСР, так само, як і гітлерівська Німеччина, був оголошений головним винуватцем розв’язання Другої світової війни.

А доктор історичних наук, професор Юрій Шаповал зазначає:«Путін і його оточення (а з ними й ті, хто формував для Путіна текст статті) керуються відомою тезою про те, що історія – це політика, обернена в минуле. Вся Путінська словесна амальґама покликана виправдати його сучасну аґресивну і брехливу політику».

Про те, як формується статистика МОЗ про COVID-19 та чи відповідає вона реальній ситуації, досліджувала газета «День». Видання аналізує – чи йдеться лише про безвідповідальність значної частини суспільства, чи про збільшення кількості тестувань, чи Україна вже на порозі другої хвилі епідемії коронавірусу, або ж спрацювали усі фактори одночасно?

Деякі експерти радять сприймати цифри від МОЗ як тренд, а не як цифри, що відображають картину дня. Варто брати до уваги, зазначають газетярі, що одна і та ж людина може здавати тести по кілька разів. Часто громадяни розповідають, що на результати тестування чекають по 7-10 днів. Тому важко стверджувати, що Міністерство подає дані із сьогодні на сьогодні.

«У МОЗ теж чудово розуміють, які саме дані потрапляють у щоденну звітність і наскільки вони реально відображають картину дня», – стверджує дитячий лікар Павло Сільковський. Чому ж видають статистику без розлогих пояснень? Відповіді в експерта нема. Можливо, ідеться про певні політичні дивіденди. Ясно одне, переконує лікар, – МОЗ досі не навчилося вчасно і коректно пояснювати суспільству, то що ж насправді відбувається.

Утім, незважаючи на те, що статистика – річ непроста, і формується вона у випадку з коронавірусом, м’яко кажучи, по-дивному, жоден із лікарів не радить розслаблятися, зазначає газета. Вірус нікуди не зник. «Маска та дистанція – це ті речі, які мусять стати нормою нашого життя на найближчі місяці як мінімум», – наголошує видання. Стаття називається «Коронавірусний стрибок».

Гірники з ОРЛО жаліються на свою «владу» і просять «Київ не допустити закриття їхніх шахт», зазначає газета «Україна молода», розповідаючи про лист на адресу голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова та уповноваженого з прав людини Людмили Денiсової від імені «Комітету визволення Донбасу». Вони вимагають запобігти закриттю на окупованій частині Луганської області нерентабельних шахт «у зв’язку з ігноруванням і порушенням прав трудящих шахт «Никонор-Нова», «Комсомольська», «Партизанська», «Молодогвардійська». «Комітет», відрекомендувавшись «опозиційною силою», окуповану частину області називає «Луганською народною республікою».

І скаржаться, що «керівництво «ЛНР» залишається пасивним у критичній ситуації і не вживає заходів для вирішення проблеми. Шахтарі та їхні родини й надалi залишаються без засобів існування. Більше того, репресії та терор проти незгодних тільки посилюються».

Каральні окупаційні органи, за повідомленням прохачів, арештовують активістів: «У низці міст відсутній мобільний зв’язок, блокують соціальні мережі. «МГБ ДНР» продовжує затримувати шахтарів шахти «Комсомольська» для допитів, про долю п’ятьох iз них досі нічого не відомо».

У цій ситуації, йдеться у зверненні «Комітету», «у шахтарів залишається надія тільки на тиск iз боку міжнародного співтовариства на «владу» «ЛНР».

Про «Комітет визволення Донбасу» нічого достеменно не відомо, констатує газета. Однак «МГБ ЛНР» визнало існування низки опозиційних структур, які підтримують шахтарські страйки. Окупанти назвали їх «екстремістськими і пов’язаними з іноземними спецслужбами».