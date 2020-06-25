СРСР у мемах. Письменниця Оксана Забужко про життя в Радянському Союзі

(Рубрика «Точка зору»)

Якось останнім часом звідусюди полізли згадки про СРСР. Виявляється, майже третина українців за ним шкодує (цікава б я глянути методику опитування!). І в якомусь обговоренні зачепилась оком за фразу, яка мене буквально збила з ніг: «В СРСР було дуже комфортно жити тим, хто...». Далі йшла критична частина, але я підвисла на цьому місці.

В СРСР. Комфортно. (Повторила собі 3 рази, поки заспокоїлась).

Якщо коротко, то СРСР – це абсолютний антикомфорт

Ось це – головна вина нашого покоління: ми не передали наступному свій досвід дорослого життя в 1970–80-ті так, щоб ви, любі діти, чітко й назавжди засвоїли елементарну річ: слова «СРСР» і «комфортно» В ПРИНЦИПІ не можуть стояти поруч. Слово «комфорт» було в СРСР іноземним. Якщо коротко, то СРСР – це абсолютний (як у фізиці «абсолютний нуль») АНТИКОМФОРТ.

Звісно, матеріально там по-різному жилося в різних стратах, класах і кастах, але от «комфортно» – вибачте, нікому, навіть членам правлячих номенклатурних кланів!!! (і це не про споконвічне людське «один плаче, що рідка юшка, а другий, що рідкі коралі», а про життя в хронічному страху перед утратою привілеїв: адже своєї власності в рад. еліт не було, зняли з посади – от і нема ні дачі, ні шофера, ні жінці дублянки з розподільника, і психологічно це було ой як некомфортно, роками жити з такою сокирою в голові! ну а про посполитих, сиріч, по-тодішньому, «трудящих», годі й казати...)

Чверть віку рашистська пропаґанда завалювала масову свідомість «СРСР-ом в пазітівчіках» (мемах)

Чому сьогодні це доводиться пояснювати? Тому, що чверть віку рашистська пропаґанда завалювала масову свідомість «СРСР-ом в пазітівчіках» (мемах). І це працює. Ви можете скільки завгодно доводити опонентові, що «самый вкусный в мире советский пломбир» (с) був огидний і після сьогоднішніх «Моржо» чи «Хрещатика» ваш опонент відпльовувався б від нього півдня, лиш лизнувши, – але адресована вашій «внутрішній дитині» склейка «СРСР=морозиво» (кому смачне, кому несмачне – ну, таке діло, смаки різні...))) вже відбулася, «позитив зайшов». А це тільки один з мемів, під якими нам намагаються продати країну, котрої ніколи не існувало.

Меми, з якими найперше мав би асоціюватися СРСР, мусили бути зовсім інші

Тимчасом, меми, з якими найперше мав би асоціюватися СРСР, мусили бути зовсім інші. Головна тілесна пам’ять індивіда про ту країну – рухова, кінетична: це пам’ять скорчености, втиснутости тебе в щось незручне й непристосоване на людську мірку – від одежі до колони на параді, від транспорту до житла, і т.д. (і на тонкому плані – пханого тобі в голову – те саме). Скаржитись, що тобі «незручно» («дискомфортно», по-нинішньому), означало «випендрюватись», відповіді були з блатного фольклору – «неудобно штаны через голову надевать», «неудобно на потолке спать» (с). Не подобається тобі Країна Спадаючих Колготок? – Та ти скажи спасибі, мажореня, що в тебе в 1960-ті були колготки, ми в цей час іще панчохи на круглих резинках носили...

Так нас відучили – і ми «не скаржились». І дітям своїм теж не скаржились, – от вони нічого й не знають.

Ось нашвидку, на коліні, кілька потенційних «мемів про СРСР», що першими спали мені на гадку, – кожен можна «розгорнути» в окремий нарис, і кожен, на відміну від «вкусного мороженого» і «добрих мультіков», буде правдою й опече при доторку живим м’ясом, – а я навіть непевна, наскільки вони зрозумілі «тим, хто там не був»:

1) СРСР=раз на місяць садна в промежині від засохлої вати (це для дівчаток: спитайте в мам, вони вам пояснять!);

СРСР=раз на місяць садна в промежині від засохлої вати (це для дівчаток: спитайте в мам, вони вам пояснять!); 2) СРСР=вічно-підібгані пальці в тісному взутті (агов, ровесники, а слабО нам зафлешмобити фоточки своїх тепер, у 50+, мозолів на ногах, нажитих купленими у фарци/вистояними в 5-годинних чергах імпортними черевиками, які «ах, от би на пів номера менші! – нічого, вони розносяться!» – і так все «детство-отрочество-юность», а тепер уже пізно, кріогеном не випалиш?..)

СРСР=вічно-підібгані пальці в тісному взутті (агов, ровесники, а слабО нам зафлешмобити фоточки своїх тепер, у 50+, мозолів на ногах, нажитих купленими у фарци/вистояними в 5-годинних чергах імпортними черевиками, які «ах, от би на пів номера менші! – нічого, вони розносяться!» – і так все «детство-отрочество-юность», а тепер уже пізно, кріогеном не випалиш?..) 3) СРСР=шлюб за прописку (трошки про це є в «Польових дослідженнях», де історія Дарки, а більш якось ніде не читала, чому? Адже це чи не на кожному курсі перед випуском було, були й люди, які цим заробляли, як і заявами до ЗАГСу за «ліфчик на косточках» – о, це на ще один мем тягне! – чого мовчимо?)

А вже тема прописки тягне за собою славнозвісний «квартирный вопрос» таким, свят-свят-свят, чумовим шлейфом, що тут мене перемкнуло, наринули спогади, навіть сльоза за кількома знайомими, «за квартиру» покладеними чоловічими життями, і я зрозуміла, що далі згадувати не хочу – хай якось іншим разом...(((

Додавайте своє.

Оксана Забужко – письменниця

У тексті збережено орфографію та виділення автора

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