На колишньому подвір’ї НКВД у Львові знайшли десятки надгробних єврейських плит – мацев

Десятки надгробних єврейських плит – мацев – знайшли 3 липня працівники пошуково-ексгумаційного центру «Доля». Ними вистелений внутрішній двір колишнього управління НКВС у Львові, потім КДБ, а сьогодні ця територія перебуває в користуванні СБУ у Львівській області. Є припущення, що під мацевами можуть бути людські останки.

Невеликий внутрішній дворик колишньої тюрми на Лонцького у Львові майже повністю вистелений надгробними плитами єврейських поховань. На окремих мацевах чітко прочитується ім’я і прізвище на івриті і польською мовами, також видно дати смерті – 1910, 1938, 1939 роки. Коли плити висохнуть, то можна буде більше дізнатись інформації. За допомогою трактора зняли верхній шар асфальту і землі й одразу виявили десятки мацев.

Це показує сутність комуністичного режиму

«Перші години робіт показали, що весь внутрішній дворик замощений надмогильними плитами з єврейських кладовищ – мацевами. Це показує злочинне обличчя комуністичного тоталітарного режиму, який робив нелюдські речі. Вистелити замість граніту чи бетону мацеви, чи людина, яка має почуття гуманності, може таке зробити? Але це показує сутність комуністичного режиму. Після підняття плит проведемо дослідження, щоб перевірити, чи під ними є людські останки, щоб вже поставити крапку у сумнівах», – каже керівник пошуково-ексгумаційного центру «Доля» Святослав Шеремета.

У 1950-х роках у Львові радянська влада знищила єврейські цвинтарі. Директор центру дослідження юдаїки у Львові Мейлах Шейхет наголосив Радіо Свобода, що мацеви привезені у внутрішній дворик з Янівського цвинтаря, на якому ховали євреїв. Це кладовище почало діяти з 1855 року, а дати смерті на мацевах свідчать, що плити звідти.

Ми будемо робити лапідарій

«Це варварство, знищення сутності, цінності людського життя. Є таке релігійне визначення: якщо живі бережуть покійників, то вони бережуть їх. Цей зв’язок утримує світ від самознищення. Ми будемо робити лапідарій і домагаємось через суд повернути частину Янівського кладовища. Там зможемо розмістити плити і зробити меморіал пам’яті єврейської громади Львова. Адже історія єврейської громади Львова ніде не віддзеркалена, у жодному історичному варіанті. Єврейське старе кладовище, де поховані видатні філософи, там є 2 базари, зараз справа перебуває у суді», – говорить Мейлах Шейхет.

У 2016 знайшли 23 останки

Розпочали пошукові роботи у внутрішньому дворику з дозволу начальника управління СБУ у Львівській області Юрія Гончарова. Розмови про те, що потрібно дослідити територію, почались улітку 2016 року, коли під час розкопок були знайдені 23 людські останки у великому подвір’ї музею «Тюрма на Лонцького».

За оцінками дослідників, це були жертви політичних репресій, яких вбили енкаведисти у 1940–50-х роках. За спогадами очевидців, політичних в’язнів розстрілювали просто у подвір’ї колишньої в’язниці і тіла скидали у ями. Під час розкопок знайшли радянські гільзи. Людські останки були засипані кількома шарами землі і побутовим сміттям.

У внутрішній дворик тюрми на Лонцького в’язнів не виводили на прогулянку. Це була службова територія.

Режимний об’єкт раніше не був доступний для істориків, дослідників

«Це територія колишнього управління КГБ у Львівській області, режимний об’єкт, який раніше не був доступний для істориків, дослідників. Керівництво СБУ у Львівській області пішло нам на зустріч, ми провели низку перемовин щодо того, щоб зробити історично-археологічне дослідження цієї території. Ми знаємо, що у великому внутрішньому дворі було масове поховання, тому такі роботи потрібно тут теж зробити», – каже Руслан Забілий, директор Музею «Тюрма на Лонцького».

Після того, як знімуть усі надгробні плити, розпочнуться розкопки і буде зрозуміло, чи у маленькому подвір’ї тюрми вбивали людей.

Національний музей «Тюрма на Лонцького» розташований у частині приміщення колишньої в’язниці. Тут за ґратами сиділи політичні в’язні за польської, австрійської, радянської та німецької влад. Від вересня 1939-го до кінця червня 1941 року в будівлі розміщувалось управління НКВС і відбувались масові вбивства ув’язненими. Із 1941 до 1944 років це приміщення використовувало гестапо, як слідчу в’язницю. А з 1944 року тут були НКВС, потім КДБ і МВС.

До слова, у 2017 році в центрі Львова волонтери виявили близько 20 мацев, якими був вимощений дворик ще у радянські часи. Надмогильні плити радянська влада використовувала для потреб міста.