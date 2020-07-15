Понад 250 людей, серед яких 15 журналістів, були затримані в Білорусі ввечері 14 липня, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на дані правозахисників. 15 липня відбуваються судові процеси щодо затриманих. Частина затриманих була звільнена без складання протоколів. Люди в багатьох містах Білорусі вийшли на вулиці ввечері 14 липня після того, як Центрвиборчком відмовився зареєструвати кандидатами в президенти Віктора Бабарика та Валерія Цепкала. Люди виходили без плакатів та транспарантів, збиралися в різних частинах міста, кричали гасла та плескали в долоні. Деяких затриманих демонстрантам вдалося відбити у силовиків. (Відео Reuters)