Російська поліція затримала 15 липня в Москві понад 140 людей, які протестували проти затверджених конституційних змін, що дозволяють президенту Володимиру Путіну перебувати при владі до 2036 року. Сотні людей зібралися на площі Пушкіна в Москві, скандуючи «Путін у відставку» та «Путін шахрай». Вони офіційно підписали петицію проти конституційних змін, які були схвалені під час загальнонаціонального голосування, проведеного між 25 червня та 1 липня.(Відео Current time, Reuters)