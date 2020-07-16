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16 липня 2020, Київ 12:50
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У Москві затримали понад 140 людей під час протестів – відео

У Москві затримали понад 140 людей під час протестів – відео
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У Москві затримали понад 140 людей під час протестів – відео

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Російська поліція затримала 15 липня в Москві понад 140 людей, які протестували проти затверджених конституційних змін, що дозволяють президенту Володимиру Путіну перебувати при владі до 2036 року. Сотні людей зібралися на площі Пушкіна в Москві, скандуючи «Путін у відставку» та «Путін шахрай». Вони офіційно підписали петицію проти конституційних змін, які були схвалені під час загальнонаціонального голосування, проведеного між 25 червня та 1 липня.(Відео Current time, Reuters)

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