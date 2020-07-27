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27 липня 2020, Київ 22:30
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Золоте: місцеві жителі розказали про ситуацію після розведення сил – відео

Золоте: місцеві жителі розказали про ситуацію після розведення сил – відео
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Золоте: місцеві жителі розказали про ситуацію після розведення сил – відео

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2 листопада 2019 року поблизу Золотого-4 відбулося розведення сил і засобів. Ділянка розведення – квадрат 2×2 кілометри – захопив собою поле перед КПВВ «Золоте» і частково селище Катеринівка. Радіо Свобода запитало місцевих мешканців, чи стала «тихішою» активність бойових дій на цій і сусідніх ділянках фронту. Не на камеру люди в частині селища Катеринівка розповіли, що саме на лінії ділянки розведення активних бойових дій немає. Але зліва і справа після розведення вогнева активність посилилася.

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