2 листопада 2019 року поблизу Золотого-4 відбулося розведення сил і засобів. Ділянка розведення – квадрат 2×2 кілометри – захопив собою поле перед КПВВ «Золоте» і частково селище Катеринівка. Радіо Свобода запитало місцевих мешканців, чи стала «тихішою» активність бойових дій на цій і сусідніх ділянках фронту. Не на камеру люди в частині селища Катеринівка розповіли, що саме на лінії ділянки розведення активних бойових дій немає. Але зліва і справа після розведення вогнева активність посилилася.