«Якщо народ вимагає відкритого суду і щоб суд проходив тут, я вважаю, що потрібно до думки народу прислухатися. Тому що Конституція у нас змінилася все-таки не настільки. І народ у нас є владою», – заявив російський музикант. Із 11 липня в російському Хабаровську щодня відбуваються мітинги на підтримку колишнього губернатора Сергія Фургала, заарештованого в Москві за звинуваченням в організації вбивств понад 10 років тому. Жителі вимагають відкритого суду над Фургалом у Хабаровську. Після того, як президент Росії Володимир Путін звільнив Сергія Фургала і призначив на його місце Михайла Дегтярьова, до гасел мітингувальників додалися вимоги відставки як призначенця Кремля, так і російського президента.