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07 серпня 2020, Київ 20:27
Мультимедіа

Журналісти Радіо Свобода зазнали нападу на мітингу правлячої партії у Болгарії

Журналісти Радіо Свобода зазнали нападу на мітингу правлячої партії у Болгарії
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Журналісти Радіо Свобода зазнали нападу на мітингу правлячої партії у Болгарії

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Двоє журналістів Радіо Свобода (RFE / RL) зазнали нападу під час акції на підтримку правлячої партії Болгарії – «ГЕРБ». Це сталося у столиці країни – Софії, під час мітингу, на якому виступав прем'єр-міністр Бойко Борисов. Радіо Свобода закликає владу Болгарії розслідувати цей інцидент і засудити напади на журналістів.

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