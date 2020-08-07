Журналісти Радіо Свобода зазнали нападу на мітингу правлячої партії у Болгарії

Двоє журналістів Радіо Свобода (RFE / RL) зазнали нападу під час акції на підтримку правлячої партії Болгарії – «ГЕРБ». Це сталося у столиці країни – Софії, під час мітингу, на якому виступав прем'єр-міністр Бойко Борисов. Радіо Свобода закликає владу Болгарії розслідувати цей інцидент і засудити напади на журналістів.