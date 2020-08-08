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08 серпня 2020, Київ 20:59
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Про Зеленського, карантин, Ахметова і спротив мерів. Інтерв’ю з прем'єром Шмигалем

Про Зеленського, карантин, Ахметова і спротив мерів. Інтерв’ю з прем'єром Шмигалем
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Про Зеленського, карантин, Ахметова і спротив мерів. Інтерв’ю з прем'єром Шмигалем

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Демократичний в спілкуванні, він дуже обережний у висловлюваннях, вважає, що сказане ним, наприклад, щодо деяких стратегічних підприємств «буде розцінено, як політичний тиск і елемент корупції». Чи відчуває політичний тиск він сам? Як познайомився з Рінатом Ахметовим, про що розмовляють з президентом Зеленським, які повноваження тепер матимуть райради? Як уряд реагує на журналістські розслідування і чому в ньому так мало жінок? Про все це, а ще протистояння коронавірусу, «Велике будівництво», стратегію повернення Криму, пріоритетні економічні зони на Донбасі в ексклюзивному інтерв’ю прем’єр міністра України Дениса Шмигаля для Радіо Свобода.

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