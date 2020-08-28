Заступник державного секретаря США Стівен Біґен завершив дводенний візит в Україну – відео

Заступник державного секретаря США Стівен Біґен відвідав Київ в рамках дипломатичної місії 24-27 серпня до столиць Литви, Росії, України та Австрії. США продовжуватимуть підтримувати Україну, яка працює над реалізацією мрій тих, хто стояв на Майдані та хто продовжує захищати Україну – говориться у повідомленні посольства США в Україні за підсумками візиту.