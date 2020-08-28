Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
28 серпня 2020, Київ 12:24
Відео

Заступник державного секретаря США Стівен Біґен завершив дводенний візит в Україну – відео

Заступник державного секретаря США Стівен Біґен завершив дводенний візит в Україну – відео
Embed
Заступник державного секретаря США Стівен Біґен завершив дводенний візит в Україну – відео

No media source currently available

0:00 0:01:20 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Заступник державного секретаря США Стівен Біґен відвідав Київ в рамках дипломатичної місії 24-27 серпня до столиць Литви, Росії, України та Австрії. США продовжуватимуть підтримувати Україну, яка працює над реалізацією мрій тих, хто стояв на Майдані та хто продовжує захищати Україну – говориться у повідомленні посольства США в Україні за підсумками візиту.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG