У Зеленського відреагували на нові обшуки і затримання в окупованому Криму

Представництво президента України в Автономній Республіці Крим засуджує ранкові обшуки російських силовиків у будинках кримських татар.

«Представництво президента України в АР Крим засуджує дії окупаційної адміністрації по переслідуванню громадян України з громадською позицією, документує кожен випадок і долучає інформацію про політично вмотивовані переслідування до переліку злочинів Російської Федерації, що вчиняються на території тимчасово окупованого Кримського півострова», – йдеться в повідомленні.

Заступниця постійного представника президента України в АР Крим Таміла Ташева назвала обшуки у кримськотатарських сімей «черговим злочином окупаційної влади».

«Малолітні діти в цивілізованому світі не можуть прокидатися вранці від стуку в двері ФСБ РФ і купи озброєних людей тільки через те, що їх батьки є громадянськими журналістами та активістами. Росія намагається зробити з кожної незручної для режиму людини - екстреміста. А солідарність це те, що їх дратує найбільше. Обшуки є продовженням системних злочинів по переслідуванню представників нелояльного кримськотатарського народу», – наголосила Таміла Ташева.

Прокуратура і поліція АР Крим розпочали кримінальне провадження за фактом незаконних обшуків у будинках кримськотатарських активістів.

За оновленим повідомленням об’єднання «Кримська солідарність», обшуки і затримання відбулися за чотирма адресами на окупованому півострові, затриманих – кореспондента «Кримської солідарності» і видання «Грани.ру» Айдера Кадирова, активіста і муедзіна в мечеті Рідвана Умерова, активістів Айдера Аблякімова та Енвера Топчи – відвезли до управління ФСБ в Сімферополі.

Російські силовики публічно не коментують ситуацію.

Після російської окупації Криму навесні 2014 року на півострові регулярно відбуваються обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».