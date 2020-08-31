НБУ послабив гривню на 9 копійок щодо долара

Національний банк України опівдні 31 серпня встановив довідкове значення курсу 27 гривень 57 копійок за долар, це на 9 копійок більше за офіційний курс на сьогодні.

На українському міжбанківському валютному ринку, за даними Finance.ua, станом на 12:50, котирування сягнули 27 гривень 55,5–58 копійок за долар.

«Поки попит на валюту перевищує пропозицію, що і відбивається на котируваннях», – відзначають експерти сайту «Мінфін». Вони прогнозували, що 31 серпня котирування долара на міжбанку залишаться в межах 27 гривень 40–65 копійок за долар.