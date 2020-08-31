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31 серпня 2020, Київ 13:39
Новини | Економіка

НБУ послабив гривню на 9 копійок щодо долара

Національний банк України опівдні 31 серпня встановив довідкове значення курсу 27 гривень 57 копійок за долар

Національний банк України опівдні 31 серпня встановив довідкове значення курсу 27 гривень 57 копійок за долар, це на 9 копійок більше за офіційний курс на сьогодні.

На українському міжбанківському валютному ринку, за даними Finance.ua, станом на 12:50, котирування сягнули 27 гривень 55,5–58 копійок за долар.

«Поки попит на валюту перевищує пропозицію, що і відбивається на котируваннях», – відзначають експерти сайту «Мінфін». Вони прогнозували, що 31 серпня котирування долара на міжбанку залишаться в межах 27 гривень 40–65 копійок за долар.

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