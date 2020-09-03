«Шкільні ранці безкоштовно» – чеська студентка допомогла матерям-одиначкам зібрати дітей в школу

Прага – Немає грошей зібрати дитину в школу? Не біда! У столиці Чехії студентка в рамках дипломної роботи вигадала соціальний проєкт. Його мета допомогти родинам, у кого немає коштів на лінійки, ручки чи підручники, безкоштовно отримати все необхідне, аби зібрати дитину до школи. Благодійна допомога першочергово спрямована на матерів-одиначок чи на ті родині, які за певних причини опинилися в скруті.

Благодійний магазин розташувався на території одного із ринків Праги. На дверях висить наліпка із написом «Шкільний безкоштовний магазин». На вході кореспондентів Радіо Свобода зустрічає Ганна Ксалек – студентка празької Академії музичних мистецтв, яка і виступила із такою ініціативою. Запрошує всередину.

«Ось тут в нас різні рюкзачки і сумки, тут лінійки ручки і зошити. Словом, тут є все, аби повноцінно зібрати дитину до школи. Всі ці речі ми отримали від небайдужих волонтерів. В перші дні збору приїхало 3 легкові автівки, повністю завантажені. Я була приємно здивована, що люди так відгукнулися», – розповідає Ганна.

Волонтерами Ганна називає людей, які відгукнулися на її прохання пожертвувати вже непотрібним шкільним приладдям. Проєкт проходить у рамках дипломної роботи студентки і полягає у створенні відео інструкції про те, як створювати подібні благодійні акції.

«Приблизно рік тому я прочитала статтю, в якій йшлося, наскільки складно соціально незабезпеченим родинам зібрати своїх дітей у школу. Це на мене неабияк вплинуло. І я подумала, що це буде прекрасний проект, за допомоги якого я зможу не лише зробити гарний диплом, а й допомогти людям», – продовжує студентка.

Оскільки проєкт пілотний, каже студентка, вона не хотіла робити його надто масштабним. Окрім оголошень у соціальних мережах Ганна зв'язалася із однією із неприбуткових благодійних організацій для матерів-одиначок. Аби усі, хто потребує допомоги, змогли прийти та взяти для своїх дітей все необхідне. Так зробила й Івета Іванкова.

«Я матір-одиначка вже 5 років. Ми приїхали зі Словаччини. Там винаймали квартиру у будинку, який був після повені. Його зруйнували, і нам довелося поїхати сюди до Чехії, оскільки мої інші два сини вже були тут», – розповіла Радіо Свобода Івета Іванкова.

На благодійний шкільний ярмарок жінка прийшла із одним зі своїх синів Домініком. Він йде до останнього класу середньої школи. 18-річний хлопець одразу йде шукати не лінійки чи ручки, а книжки: «Я шукаю книжку, в якій воюють, або де чаклують. Але поки що я такої не знайшов».

За словами матері, її син має психічні вади. Відтак догляду, в тому числі і фінансового, потребує більше. Минулого року зібрати його до школи влетіло Іветі у копійку – 2 тисячі чеських крон (≈ 2500 грн – ред.) Це при тому, що працюючи прибиральницею, жінка отримує 8 тисяч крон, а за помешкання їй доводиться платити майже 20 тисяч.

«Мій син Домінік розумово відсталий, але в нас поки що немає навіть страхування, аби він отримував медичну допомогу. Я працевлаштована неофіційно і якщо зарплата до 10 тисяч крон у компанії не сплачують страхування для працівників. Тож якщо нам потрібно до лікаря, або купити ліки, то наш візит оплачують інші мої сини. Але в нас не вистачає ні на їжу, ні на транспорт. Я намагаюся підробляти ще де тільки можна», – розповідає Івета.

За кілька годин жінка разом зі своїм сином зібрали все необхідне для школи. За словами Івети, якби купували це у звичайному магазині, навряд вистачило би грошей: «Я би була вдячна, якби подібних акцій було більше. Аби про них дізналося більше людей, які знаходяться у подібній ситуації як і ми», – каже жінка.

Безкоштовний шкільний магазин працював у Празі протягом тижня і за цей час сюди завітали кілька десятків родин зі схожими проблемами.

«Матусі які приходили, розповідають просто надзвичайні історії. Особливо про дітей-аутистів. Для них зачепитися у шкільному колективі ще складніше. Тому я рада, що хоча б фінансово для них легше розпочнеться новий навчальний рік», – розповіла організаторка проєкту Ганна.

Речі, які люди не забрали, Ганна планує передати громадським організаціям, які допомагають людям у скруті. Після закінчення проєкту студентка планує ділитися досвідом із усіма, хто забажає організовувати подібні проєкти протягом року.