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Объединить Донецкую и Луганскую области в «Автономную республику Донбасс», принять ее «Конституцию», ликвидировать боевиков и выбрать «премьер-министром Донбасса» беглого президента Виктора Януковича. И все это – по инициативе президента США Дональда Трампа. Такие идеи подсовывал предположительный агент российской разведки Константин Килимник тогда еще политтехнологу Трампа Полу Манафорту в 2016-18-х годах – об этом говорится в отчете комитета по вопросам разведки Сената Конгресса США. Почти 1000-страничный отчет посвящен возможному вмешательству Москвы в американские выборы.

Была ли Россия готова отказаться от Минских соглашений? Почему настаивала на посредничестве Трампа в решении конфликта на Донбассе? И почему этот план (если он был) провалился? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили эксперт-международник Максим Яли и политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

Максим Яли считает американский доклад вполне реалистичным и точно «не сенсацией», если смотреть на события периода президентства Дональда Трампа.

«Почему я верю? В отчете указано, что Манафорта привез в Украину и познакомил с Януковичем российский олигарх Дерипаска, что в дальнейшем имело немало подтверждений – например, в том, где оказался потом Виктор Янукович», – говорит Яли.

Почему план остался нереализованным? Из-за устойчивости американского Конгресса: «Республиканцы всегда намного жестче относились к СССР и России», – считает он. Яли полагает, Трамп на самом деле мог бы пойти на этот план, и даже принять Крым российским, если бы не сбалансированность в законодательном органе США.

Яли также обращает внимание на то, что на оккупированной территории Донбасса в 2016-м году Янукович уже не имел никакого авторитета, о чем и говорится в отчете комитета разведки Сената (согласно ему, Россия проводила там социсследование с таким вопросом). «А арест Манафорта поставил крест на реализации этого плана», – говорит Максим Яли.

Политолог Владимир Фесенко называет этот условный «план» пиар-игрой в пользу Януковича, а не реальным планом действий. Он напоминает, что США официально не участвовали в переговорах с Россией по Донбассу, и уверяет, что такая схема действий как «автономия Донбасс с Януковичем-премьером» нигде не озвучивалась.

«Никакого официального российского плана «вернуть Януковича» не было. Была игра Килимника, был меркантильный интерес Манафорта, который на этом зарабатывал и обещал российское содействие. Я имею контакты со всеми переговорщиками в нормандском и минском формате – эти идеи нигде не обсуждались официально. Я очень скептически отношусь к этому сливу», – говорит Фесенко.

Всерьез Януковича как фигуру в переговорах не воспринимали, уверяет Владимир Фесенко: Москва его серьезно не воспринимает, да и культа Януковича на Донбассе на тот момент не было, чтобы его можно было сделать элементом плана. «Эти два субъекта просто хотели на этом заработать», – говорит он о Манафорте и Килимнике, которого называет «авантюристом».

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