На двох ветеранів бойових дій на Донбасі скоєно напад у Запорізькій області – Лукаш

У Токмаку Пологівського району Запорізької області 31 серпня стався напад на двох ветеранів бойових дій на Донбасі, які намагались викликати поліцію, аби з’ясувати законність встановлення в місті агітаційних наметів партії «Опозиційна платформа – За життя». Про це Радіо Свобода розповів свідок події, голова Токмацької організації партії «Європейська солідарність», чий офіс розташований поряд з місцем події, Вадим Лукаш. За його словами, інцидент стався опівдні в центрі Токмака, поруч з центральним ринком. Раніше ветерани вже підходили до інших агітаційних наметів ОПЗЖ у місті та викликали поліцію.

«Звернули кілька палаток – поліція сама приїхала і змусила цих агітаторів це зробити. Останній намет у нас був у центрі міста біля ринку, де дуже багато людей. Двоє хлопців, ветеранів АТО, один з яких є головою місцевої організації – Геннадій Баздирь – підійшли туди. Не встигли нічого зробити, як на їх накинулось 6-7 осіб, повалили на землю і почали бити ногами сильно», – розповів Вадим Лукаш.

На місці події були правоохоронці, які пробували припинити бійку. Через отримані травми одного з ветеранів бойових дій було шпиталізовано, розповів він.

«Одного з ветеранів забрала швидка: у нього сильний струс, велика гематома, стало погано. Одразу швидка шпиталізувала, перебуває наразі у лікарні. Другому пощастило більше – його забрали до поліції для надання свідчень. Всіх, хто бив ветеранів АТО, вже ідентифікували. Це місцеві шанувальники ОПЗЖ і «руського мира». Виявилось, що один з тих, хто був ветеранів АТО ногами, коли вже були на землі – діючий депутат міської ради від «Опозиційного блоку» Сергій Капінус», – додав Лукаш.

У регіональній організації ОПЗЖ будь-яку причетність представників свої політичної сили до інциденту заперечують та називають його провокацією.

«Ми вели інформаційну кампанію, під час якої наші волонтери знайомили населення міста з позицією партії з актуальних питань. Все абсолютно законно, з наявністю всіх необхідних документів, що є у волонтерів. Неочікувано між перехожими біля палатки виник конфлікт, що переріс у бійку. Офіційно заявляю, що до цього інциденту члени нашої партійної організації та волонтери не мають абсолютно ніякого відношення, про що була заява до органів охорони громадського порядку», – йдеться у коментарі керівника Токмацької організації ОПЗЖ Андрія Корнієнка, оприлюдненому на сторінці регіональної парторганізації у фейсбуці.

У відділі комунікації управління Нацполіції у Запорізькій області Радіо Свобода підтвердили інформацію щодо інциденту. Втім, у відомстві наголошують, що він не пов’язаний з виборчою кампанією, а стався на ґрунті особистих неприязних стосунків, що раніше склалися між сторонами конфлікту. Наразі поліцією готується відкриття кримінального провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу за фактом нанесення умисних легких тілесних ушкоджень.

Раніше, 28 серпня, у Запоріжжі було затримано 4 осіб, що пошкодили агітаційні намети. 30 серпня суди обрали їм запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Поки тривали засідання, суди пікетували запорізькі активісти та ветерани бойових дій на Донбасі, які назвали затримання політично мотивованим. Вони наголошували, що ОПЗЖ не мала права вести агітаційну роботу на вулицях міста, адже, відповідно до чинного законодавства, агітація за кандидатів дозволена лише після їхньої реєстрації, яка розпочнеться з 5 вересня.