Рішення КСУ було очікуваним – Ситник про визнання неконституційним указу Порошенка

Рішення Конституційного суду про визнання неконституційним указу п’ятого президента України Петра Порошенка про призначення Артема Ситника директором НАБУ не стало сюрпризом для керівника антикорупційного бюро. Про це Ситник розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Ми бачили як постійно йде лобіювання цього рішення. Частково ми для себе знайшли відповіді в плівках, які стосуються Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК). Ми бачили, яким чином проводяться рішення через Конституційний суд, наприклад, рішення про скасування відповідальності про незаконне збагачення. Рішення про скасування повноважень НАБУ про можливість подачі позовів до суду про визнання угод недійсними і багато інших. Тому, в принципі, сказати, що ми здивовані цим рішенням – не здивовані. В той же самий час, потрібно відзначити, що це вперше в історії України Конституційний суд розглянув питання конституційності не нормативного документа, а акту індивідуальної дії», – вказав Артем Ситник.

Чиновник відзначає, що «раніше такого не було, і в цьому була проста логіка».

«Конституційний суд може розглянути, звичайно, але при цьому це не буде за собою тягнути жодних юридичних наслідків, тому що акт індивідуальної дії вичерпується моментом його виконання. Тобто указ президента видали, після того, як я приступив до виконання своїх повноважень, цей указ фактично вичерпав свою дію. Його скасування абсолютно не означає припинення моїх повноважень чи моє звільнення», – наголосив Артем Ситник.

Конституційний суд 28 серпня оприлюднив рішення, яким визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України.

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Національне антикорупційне бюро назвало рішення політично мотивованим. У НАБУ пов’язали рішення КСУ з оприлюдненням так званих «плівок #ОАСК», на яких «задокументовано розмови щодо «керованого правосуддя в Україні», у тому числі й стосовно ухвалення рішень Конституційним судом України».

П’ятий президент України Петро Порошенко своїм указом призначив Артема Ситника директором НАБУ 16 квітня 2015 року. Цьому передував конкурсний відбір.

Згідно з рішенням КСУ, указ президента відтак втрачає чинність. Водночас рішення «не поширюється на правовідносини, які виникли внаслідок здійснення посадових обов’язків» Ситником.

Народні депутати, які зверталися до суду з клопотанням, стверджували, що президент діяв поза межами своїх конституційних повноважень, оскільки посада директора НАБУ не віднесена Основним законом до посад, призначення на які здійснює президент. У суді погодилися з цим висновком. Крім того, там вважають, що «призначення президентом України керівника органу, який за своїми повноваженнями функціонально належить до органу виконавчої влади, призведе до розбалансування системи стримувань і противаг, порушення функціонального розподілу влад та фактичної зміни форми державного правління».