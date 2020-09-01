У Білорусі студенти та викладачі підписали петицію з вимогою нових виборів

У Білорусі понад дві тисячі студентів та викладачів Гродненського державного університету імені Янки Купали підписали петицію з вимогою призначення нових виборів, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

«Ми хочемо жити в країні, де вибори чесні... де поліція гарантує безпеку громадян, а не загрожує їхньому життю та здоров’ю... Ми не хочемо боятися виходити на вулиці у своєму місті», – йдеться у заяві.

Підписанти вимагають притягнути до відповідальності тих, хто здійснював насильницькі дії проти демонстрантів, звільнити політичних в’язнів, затриманих під час мирних акцій протесту, визнати вибори 9 серпня недійсними, провести нові вибори, притягнути до відповідальності тих, хто брав участь у фальсифікації результатів виборів.

Свої підписи під петицією поставили студенти всіх факультетів, магістранти, випускники університету різних років, а також понад 50 викладачів.

Раніше ректор Гродненського державного університету імені Янки Купали Ірина Кітурка висловила підтримку арештованим і пообіцяла не звільняти викладачів та не виганяти студентів за їхні політичні погляди.

Уже понад три тижні в Білорусі тривають масові виступи проти офіційних підсумків голосування, за якими перемогу здобув чинний президент Олександр Лукашенко. Він балотувався на шостий термін поспіль. Унаслідок дій силовиків сотні людей постраждали, понад 8 тисяч були затримані. Багато з них згодом розповіли про тортури і знущання в СІЗО.

Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальну справу про захоплення влади. Члени президії опозиційної Координаційної ради фігурують у ній як свідки.