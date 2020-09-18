В Україні через негоду знеструмлено майже 300 населених пунктів – ДСНС

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє, що 17–18 вересня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 291 населений пункт у трьох областях.

Найбільше шкоди негода завдала на Чернігівщині, де без електрики залишилося 206 сіл і містечок. У Київській області таких населених пунктів 73, в Житомирській – 12.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго, вказують рятувальники.