Через зливу у Києві обійшлось без масштабних підтоплень – КМДА

У Київміськадміністрації повідомили, що столичні дорожники оперативно подолали у Києві наслідки негоди підвечір четверга.

«Потужна злива накрила столицю сьогодні, 17 вересня, близько 17:00. Подекуди пройшов град, а шквали зривали листя, ламали гілки й виносили сміття з контейнерів. На місця можливих підтоплень заздалегідь вивели техніку. Зокрема, на вулицю Брожка, біля тунелю на вулиці Олени Теліги, на ділянку під шляхопроводами біля станції метро «Лівобережна», вулицю Вересневу та інші. Масштабних підтоплень вдалось уникнути», – йдеться в повідомленні.

За даними КМДА, кілька невеликих підтоплень, які все ж виникли після зливи, оперативно ліквідували.

Укргідрометцентр попередив, що холодний атмосферний фронт у столичному регіоні приніс із собою зниження температури повітря, поривчастий вітер і до кінця доби 17 вересня на Київщині, зокрема, ще очікуються грози (І рівень небезпечності, жовтий).