(Друкуємо мовою оригіналу)

Сначала били во дворе, а потом на заброшенной ферме. Так описывает свою встречу с правоохранителями несовершеннолетний житель села Майдан неподалеку от Славянска Виталий. 15-летний парень говорит, что участие в кражах, в которых его обвиняли, не признал. По словам Виталия, его заставили в полиции написать бумагу о том, что он не имеет претензий, и отвезли домой. Теперь это дело расследует Государственное бюро расследований. Радио Донбасс.Реалии поинтересовалось у правоохранителей, как идет это дело.

Эту историю в публичную плоскость вынес житель села Майдан (оно расположено неподалеку от Славянска) Геннадий Туркин. Он записал видео с 15-летним Виталием. На видео парень рассказал, что произошло с ним вначале августа: «Приехали ко мне сотрудники полиции. Начали звать. Я вышел. Они, человек 7, сразу же на меня толпой налетели и начали избивать: руками, ногами».

Дальше, как говорит Виталий, на него надели наручники и «начали выкручивать руки и ноги». При этом, по словам парня, никто не представился и не показал документы. Свидетелями этого стали папа и бабушка Виталия. Виктор, отец парня, сообщил Радио Донбасс.Реалии, что правоохранители никаких документов не показывали.

Могли бы они спокойно побеседовать с сыном. А то кричит на все село, как вроде поросенка режут

«Когда я услышал, что его начали бить, я пошел, взял тяпку, драться начали с полицией. Полиция меня побила тоже. Приехали, как издеватели. Могли бы они спокойно побеседовать с сыном. А то кричит на все село, как вроде поросенка режут. Что же, я не пойду заступаться за сына: его будут убивать, а я буду стоять?» – возмущается Виктор.

По его словам, в селе нет особого досуга, поэтому сын связался с плохой компанией. Но сам, уверен, не воровал. Утверждает это и житель Майдана Геннадий Туркин: говорит, у Виталия «золотые руки»: парень любит чинить технику, но в селе ему негде развивать талант. Поэтому, говорит Туркин, такая молодежь и попадает в неприятные ситуации. В селе у Виталия репутация неблагополучного ребенка.

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Допрос на заброшенной ферме

После избиения возле дома, как утверждает парень, его лицом вниз протащили по улице и усадили на заднее сиденье автомобиля. Отвезли на заброшенную ферму. Туда же, со слов Виталия, подъехала еще одна машина с полицейскими.

Чтобы ты все рассказал, что ты знаешь. Или я тебя сейчас убью

«Выходит один мужик, берет полицейскую дубинку, подходит и говорит: «У тебя есть минута, чтобы ты все рассказал, что ты знаешь. Или я тебя сейчас убью», – вспоминает Виталий и добавляет: когда ответил, что ничего не знает, полицейский начал избиение этой самой дубинкой.

Какую информацию «добывали» правоохранители? Виталий говорит, что его друзья якобы совершили несколько краж, и полицейские думали, что парень тоже воровал. «Я сказал полиции: да, пацаны мне сказали, что они угнали машину. И все. Я больше ничего не знаю», – сообщил парень, но ему не поверили.

Виталий утверждает, что его принуждали сознаться в нескольких кражах и, несмотря на просьбы остановить насилие, продолжали бить.

«Нет претензий»

С фермы, по словам Виталия, его отвезли в горотдел полиции Славянска. Там уже допрашивали без наручников. Без насилия. И без адвоката. Парень говорит, что правовую помощь ему не предлагали, и с родителями не связывались.

Виталий утверждает, что в горотделе повторил то же самое: что к кражам непричастен. В протоколе, по его словам, записали все так, как он и говорил:

– А потом дают мне ручку и говорят: пиши фамилию, имя, отчество. Ниже пиши: я не имею никаких претензий к сотрудникам полиции, – вспоминает парень.

– А ты им не сказал: я же избитый? – спрашивает голос за кадром.

– А я им говорю. А они говорят: ничего страшного, полечился, и ничего страшного, – отвечает Виталий.

В итоге, полицейские, как говорит несовершеннолетний, отвезли его домой. Там Виталий долго отлеживался: болели руки, ноги и голова. Но факт побоев его родители официально не зафиксировали: посчитали, что полиция связана с экспертизой, поэтому ничего не добьются.

Что ответили в полиции

Радио Донбасс.Реалии направило информационный запрос в отдел полиции Славянска. Мы спросили, какой процессуальный статус и в каких делах имеет Виталий; проводились ли по отношению к нему какие-либо следственные действия и по какому делу; применялись ли к Виталию меры физического воздействия, о которых он говорит на видео; проводят ли служебное расследование по фактам, о которых рассказал Виталий.

В полиции сообщили, что в следственном отделе «находятся материалы уголовных производств по факту незаконного завладения транспортными средствами граждан».

Также нам указали на то, что мы не являемся стороной этого уголовного производства.

В полиции отметили, что разглашение данных оперативно-розыскной деятельности, уголовного производства, досудебного расследования грозит штрафом или арестом.

Из ответа неясно, били Виталия полицейские или нет. И проводят ли служебное расследование по фактам, обнародованным в видео.

Дело расследует ГБР

Геннадий Туркин говорит, что после записи видео с рассказом пострадавшего (это было через 25 дней после вероятного избиения) сразу же обратился в территориальное управление Государственного бюро расследований в городе Краматорске.

На примере ГБР я впервые увидел, что система может работать очень эффективно

Там, говорит Туркин, отреагировали оперативно: «Приезжает машина из Краматорска, они мне тут же вручают под подпись выписку из ЕРДР, мою копию, что уже заведено уголовное дело. На примере ГБР я впервые увидел, как работает система, что система может работать очень эффективно».

В ответ на наш запрос в ГБР сообщили, что на основании обращения Геннадия Туркина сведения про совершение уголовного правонарушения внесли в Единый реестр досудебных расследований.

Правовая квалификация – ч.2 ст. 365 уголовного кодекса. Это – превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до 8 лет.

По информации ГБР, сейчас продолжается досудебное расследование.

Что делать людям в таких ситуациях

Что делать в таких ситуациях? Об этом мы спросили у Евгения Захарова, директора «Харьковской правозащитной группы». Если такие методы действительно применяли, сообщил нам Захаров, то правоохранители фактически выкрали ребенка.

В отношении несовершеннолетних не то что бить, даже допрос нельзя вести без родителей, без педагога, без адвоката

«В отношении несовершеннолетних не то что бить, даже допрос нельзя вести без родителей, без педагога, без адвоката. Кто-то должен быть обязательно. Это грубое нарушение со стороны полиции», – комментирует правозащитник.

Евгений Захаров советует в подобных случаях немедленно обращаться к врачу, чтобы зафиксировать телесные повреждения. Потом надо идти в судебно-медицинскую экспертизу, чтобы там тоже сняли побои.

Обращаться в ГБР лучше всего, имея такие документы от врача и от судмедэксперта

«И обращаться в ГБР, если человек свободен, лучше всего, имея такие документы от врача и от судмедэксперта. При этом желательно воспользоваться помощью того же бесплатного адвоката или обратиться в неправительственную правозащитную организацию, где могли бы помочь такое обращение написать», – описывает «дорожную карту» правозащитник.

То есть, основные шаги такие:

– снять побои у медиков;

– написать заявление в ГБР, лучше – с помощью адвоката. Если нужна служба Безоплатной правовой помощи, ее линия по всей стране – 0800213103, либо можно найти центр в конкретном городе.

По словам Захарова, такие случаи характерны не только для сел, и для больших городов.

По данным исследования Харьковской правозащитной группы, в 2018 году по всей стране жертвами избиений, страданий или пыток со стороны полиции стали 546 тысяч человек.

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