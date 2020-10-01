Доповідь ЄС про верховенство права критикує Угорщину, Болгарію і Румунію

Європейська комісія, виконавчий орган Євросоюзу, скритикувала судові реформи угорського та польського урядів як «значне джерело суперечностей» та такі, що викликають «серйозну стурбованість». ЄС дійшов таких висновків у першій доповіді про хиби при дотриманні принципу верховенства права в країнах ЄС, що її було оприлюднено 30 вересня – за день до саміту Євросоюзу, на який збираються 27 лідерів держав-членів блоку і який відбувається у Брюсселі.

Доповідь каже, що Угорщина є серед країн, де «напрямок змін дає підстави до серйозної стурбованості про вплив реформи на незалежність судів». А про Польщу сказано, що «польська реформа судів із 2015 року є значним джерелом суперечностей».

Міністр юстиції Угорщини Юдіт Варга швидко відкинула доповідь в заяві у фейсбуці, назвавши її «хибною» та «недостовірною».

Проблеми в Угорщині

Варшава та Будапешт неодноразово мали суперечки з керівниками ЄС щодо своїх дій по збільшенню державного контролю над судами, засобами масової інформації, неурядовими організаціями та науковими установами.

Цьогорічна доповідь про верховенство права розглядає судову систему, антикорупційне законодавство, свободу ЗМІ, а також систему стримувань і противаг.

Доповідь вказує, що в Угорщині переслідування корупції серед високопоставлених чиновників «залишається дуже обмеженим», в той час як відсутність законодавства та прозорості в розподілі державних рекламних замовлень відкрило шлях для уряду щодо «домагань непрямого політичного впливу на ЗМІ».

Віцепрезидентка Єврокомісії Вєра Йоурова сказала в інтерв’ю Радіо Свобода: «Трохи шкода, що Угорщина не приєдналася до нового Офісу європейського громадського прокурора». Йдеться про нову установу ЄС, серед завдань якої – боротьба з корупцією та шахрайством у 27 країнах-членах ЄС. Наразі 22 країни приєдналися до нової інституції, яка розташована в Люксембурзі і має на повну силу запрацювати наприкінці цього року.

Доповідь з’явилася після того, як раніше цього тижня Європейська комісія відхилили вимогу угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана до віцепрезидентки Єврокомісії Йоурової, аби вона пішла у відставку після її слів що концепція «неліберальної демократії» Орбана насправді призвела до створення «хворої демократії» в Угорщині.

«Я не маю особистого досвіду відставок. Я не збираюся йти у відставку. Якщо одного дня піду, то це буде через те, що буду відчувати, що не виконую свою роботу достатньо, але сьогодні так не є», – сказала Йоурова Радіо Свобода в Брюсселі.

Я не маю особистого досвіду відставок. Я не збираюся йти у відставку

Вона також зазначила, що «повинно бути місце для незалежних засобів масової інформації в Угорщині», де критично налаштовані до прем’єра Віктора Орбана та його уряду мас-медіа були заглушені або ж були придбані наближеними до влади бізнесменами.

Запитання до Болгарії та Румунії

Болгарія та Румунія є також серед країн, які критикує доповідь за брак незалежності судової системи в обох державах.

Єврокомісія також закликала Болгарію покласти край погрозам на адресу журналістів та розкритикувала за брак прозорості в питанні власності ЗМІ.

Доповідь може мати наслідки для переговорів щодо розподілу коштів із бюджету ЄС на довший період.

У той час як лідери ЄС погодили в принципі пакет допомоги для видужання економік у розмірі 1,8 трильйона євро (2,1 трильйона доларів) на 2021–2017 роки, все ще не узгоджено механізм розподілу цих коштів.

Згідно з повідомленнями, більшість із 27 країн-членів ЄС затвердили пропозицію щодо розподілу коштів з фонду ЄС в залежності від верховенства права, але проти цього виступають Польща та Угорщина.

«Верховенство права і наші спільні цінності є фундаментом наших суспільств», – сказала 30 вересня президентка Європейської комісії Урзула фон дер Лаєн.

«Вони є частиною нашої ідентичності як європейців. Верховенство права захищає людей від влади сильних. У той час як ми маємо дуже високі стандарти щодо верховенства права в ЄС, ми також постали перед різними викликами», – додала Лаєн.