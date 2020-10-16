Україна поділена на вотчини бізнесменів-феодалів – Гопко (огляд преси)

Передвиборча кампанія у самому розпалі. Міста і мас-медіа заповнені політичною рекламою. Навіть президент закликав громадян відвідати місцеві вибори, щоб під час голосування паралельно відповісти на питання про подальшу долю країни, зазначає газета «День».

Видання стверджує, що така увага до місцевих виборів спричинена реформою децентралізації та новим виборчим законодавством. Вперше за багато років місцеві ради отримають збільшені бюджети, якими вони зможуть самостійно розпоряджатися, а також нові повноваження та обов’язки.

Як обрати гідного кандидата та чому замість господарників мають прийти менеджери розповідає в інтерв'ю виданню політик Ганна Гопко.

У матеріалі «Має прийти час гідних» вона стверджує, що існує загрозлива тенденція взаємодії олігархів із бізнесменами та політиками на місцях. Якщо раніше багаті люди фінансували кампанії, ставивши на конкретних кандидатів, то зараз вони кажуть: «Нам байдуже, скільки кандидатів – купимо того, хто переможе». Тож виникає питання продажності переможців на виборах, яке, як переконує Гопко, ніхто не бажає вирішувати.

Нині Україна ніби поділена на вотчини великих і не дуже великих бізнесменів-феодалів з власними ресурсами, правоохоронними органами, місцевими медіа. За ці роки не відбулося очищення від таких представників «п’ятої колони», що скористалися грошима на децентралізацію, і вклавши частину з них у рейтингові, а не стратегічні забаганки людей, мають ризик бути переобраними. Особливо небезпечна така перспектива стосовно політиків з проросійськими та антидержавницькими поглядами, наголошує Гопко.

«Москва використовує вакцину від коронавірусу для просування «русского мира». У статті під таким заголовком «Газета по-українськи» розповідає про російську вакцину, яку деякі проросійські політики пропонують закупити Україні.

«Вакцина від країни-агресора – це ризик для життя українців, – наголошує біолог, ветеран Євген Дикий. – Історія її створення підозріла. Перед тим як Росія 11 серпня оголосила, що має таку, російські хакери зламали сайти і внутрішню кореспонденцію кількох західних наукових центрів, які працювали над нею. Тобто, по-перше, вона крадена, – наголошує далі біолог. – По-друге, центри, що їх росіяни зламали, не поспішають видати на-гора готовий продукт».

Експерт переконаний, що історія з поставками російської вакцини завершиться нічим… Просто дають черговий козир для своїх пропагандистів. Видання пише, що у світі дев’ять вакцин від коронавірусу перебувають на третій фазі клінічних досліджень. Визначають їхню ефективність. Росіяни цього поки що не робили. Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що Росія порушила процедуру. Тому їхній препарат може бути небезпечний.

Сьогодні Україна очищається від російського та радянського ідеологічного впливу, починає формувати пантеон власних героїв, стверджує «Україна молода». Відомий своїми оригінальними мистецькими проєктами художник Андрій Єрмоленко у співпраці з Українським інститутом національної пам’яті розробив серію плакатів із воїнами для інформаційної кампанії до Дня захисника України. Мета кампанії – показати тяглість традицій українського війська від часів Русі-України, Війська Запорозького, армії УНР і УПА до сьогодення та вшанувати всі покоління борців за українську державність. Більше про доробок художника йдеться в статті, що так і називається «Андрій Єрмоленко розробив серію плакатів до Дня захисника України».