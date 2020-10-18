США погрожують санкціями через продаж зброї Ірану

Сполучені Штати Америки погрожують санкціями будь-яким особам та організаціям, які продаватимуть Ірану зброю. Перед цим Тегеран заявив, що було зняте відповідне ембарго Організації Об’єднаних Націй.

Згідно з ядерної угодою 2015 року, країни погодилися зняти обмеження на продаж зброї Ірану з 18 жовтня 2020 року у випадку, якщо Тегеран дотримуватиметься умов угоди.

Сполучені Штати Америки вийшли з угоди у 2018 році й заявляли, що Іран порушує домовленості.

«Сполучені Штати готові використовувати свою владу, щоб запроваджувати санкції проти осіб та організацій, що суттєво сприяють постачанню, продажу або передачі конвенційних озброєнь до Ірану або з нього, а також тим, хто надає технічну підготовку, фінансову підтримку та послуги, а також іншу допомогу, пов’язану з цією зброєю», – заявив державний секретар США Майк Помпео.

Він впевнений, що надання озброєнь Ірану лише «посилить напруженість» на Близькому Сході.

Ембарго забороняло торгівлю танками, бойовою авіацією та важкою артилерією.