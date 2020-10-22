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22 жовтня 2020, Київ 19:53
Новини | Політика

Уряд призначив нового тимчасового керівника Державної митної служби

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні звільнив Андрія Павловського з посади виконувача обов’язків голови Державної митної служби, повідомляє 22 жовтня Урядовий портал.

«Уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження про тимчасове виконання обов’язків голови Державної митної служби України Андрієм Павловським та прийняв розпорядження про звільнення Андрія Павловського з посади заступника Голови Державної митної служби України».

Тимчасове виконання обов’язків голови ДМС покладено на заступника голови Держмитслужби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Євгенія Єнтіса.

19 серпня уряд призначив тимчасовим виконувачем обов’язків голови Державної митної служби Андрія Павловського, який був раніше заступником голови відомства.

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