Державна митна служба наполягає на будівництві нових пунктів пропуску на кордоні

Державна митна служба України наполягає на будівництві нових пунктів пропуску для автомобілів.

У відповідь на запит Радіо Свобода у відомстві наголосили, що «протягом останніх двох-трьох років питання черг у пунктах пропуску на західній ділянці кордону залишається досить актуальним».

«Митною службою України неодноразово порушувалося питання щодо виділення коштів на реконструкцію функціонуючих та будівництво нових пунктів пропуску для автомобільного сполучення. Інформуємо, що на сьогодні відсутнє належне фінансування в цьому напрямі», – заявили на митниці.

Там додали, що черги на кордоні також пов’язані з карантинними заходами та особливостями робочого графіка фітосанітарного огляду в Польщі.

Також митники звертають увагу, що у зв’язку з російською агресією упродовж 2016-2019 років відбувалося стрімке переорієнтування експорту зі сходу на захід, що «створює додаткове навантаження на існуючі пункти пропуску».

«Отже, у довгостроковій перспективі питання зменшення черг можна вирішити шляхом будівництва та відкриття нових пунктів пропуску для автомобільного сполучення, через які буде здійснюватися переміщення як легкового, так і вантажного транспорту», – розповіла Митна служба у відповідь на запит Радіо Свобода.

При цьому обов’язково потрібно забезпечити належний стан під’їзних доріг до пунктів пропуску з української сторони, зазначили митники.

У короткостроковій перспективі з метою зменшення черг Державна митна служба здійснює щоденний моніторинг ситуації у пунктах пропуску, моніторинг та аналіз виконання Системи попереднього повідомлення про виникнення надзвичайних ситуацій на українсько-польському кордоні.

17 вересня президент Американської торговельної палати в Україні Енді Гандер повідомив у твіттері, що на польсько-українському кордоні сформувалися 10-кілометрові черги, і через це затримуються вантажівки з необхідними товарами для України (які при цьому швидко псуються).