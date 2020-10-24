Нужна ли Донбассу специальная экономическая зона? Как с этим вопросом справилась в свое время Хорватия? И для чего президент Зеленский хочет привлечь представителей религиозных организаций Украины в ТКГ? Подробнее – в обзоре прессы от Радио Донбасс.Реалии.

Война продолжается

Российские гибридные силы в районе Водяного в Донецкой области дистанционно минируют территории перед позициями украинских военных. Для этого они используют ручной гранатомет РПГ, приспособленный для использования мин ПОМ-2. Об этом пишет сайт «Depo.ua».

Как отмечает издание, мина ПОМ-2 – это запрещенная Оттавской конвенцией осколочная мина. Ее особенностью является то, что устанавливается она только средствами дистанционного минирования и почти не подлежит разминированию – обезвредить ее можно только путем подрыва.

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Время боевой работы такой мины может составлять от 4 до 100 часов, после чего срабатывает устройство самоликвидации. То есть, пострадать от мины ПОМ-2 можно даже не задев ее датчиков – просто находясь в зоне поражения при срабатывании механизма самоликвидации, пишет интернет-издание.

«Фокин в рясе»

Президент Владимир Зеленский предложил привлечь представителей религиозных организаций Украины в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу. По его словам, они могут помогать в области гуманитарных вопросов. Об этом пишет «Деловая столица».

Издание отмечает, что включение Витольда Фокина в ТКГ в свое время, позволило озвучивать спорные месседжи, которые Зеленский или Ермак не могли озвучивать сами. Но Фокин слишком быстро «сгорел на работе». Теперь для внедрения в ТКГ нового «Фокина», но уже в рясе, Зеленский и пригласил на беседу в ОП представителей Совета церквей.

Специальная экономическая зона на Донбассе: за и против

Бывший мэр Донецка Александр Лукьянченко заявил, что специальная экономическая зона на Донбассе даст импульс развитию экономики. Поэтому, по его мнению, это правильное предложение. Об этом пишет сайт «Свои.City».

По мнению Лукьянченко, прошлый опыт введения в Донецкой и Луганской областях свободных экономических зон способствовал оживлению экономики в конце 90-х – начале 2000-х годов.

А вот экс-мэр Дебальцево Андрей Бондарчук другого мнения. Он выступает против введения СЭЗ на Донбассе. По его словам, свободные экономические зоны – это история 20-го века, а сейчас 21-й. Доставать инструментарий 20-го века сейчас неэффективно. Также он против введения особых налоговых условий для одного региона.

А как у других?

Хорватия имеет успешный опыт создания свободных экономических зон на территориях, которые были под оккупацией. Подобная политика украинских властей в отношении частей Донетчины и Луганщины могла бы способствовать их скорейшему возвращению, утверждает экс-посол Украины в Хорватии Александр Левченко, пишет «Апостроф».

Эксперт отмечает, что в Хорватии в режим свободных экономических зон попали все бывшие оккупированные территории. И эта политика себя оправдала. Районы, пострадавшие от войны, стали развиваться быстрее. И через пятнадцать лет, когда они выровнялись в своем развитии с другими частями Хорватии, статус был отменен.

Летопись северодончанина

В 2014-м жизнь Северодонецка разделилась на «до» и «после». В мае город захватили незаконные вооруженные формирования, в июле украинская армия вернула его под контроль Украины. Это сухие факты, но осмыслили жители этот опыт конфликта? Об этом пишет интернет-издание «Reporters».

Сайт пишет об учителе истории из Северодонецка Валерие Негматове, который уже несколько лет отдает свое свободное время на то, чтобы собрать городскую хронику событий 2014 года. В интервью журналистам издания он рассказал, как жители восточных городов осознают себя украинцами.

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