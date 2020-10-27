«Двовладдя» у НАУ. Що відбувається в Національному авіаційному університеті?

26 жовтня на сайті НАУ з'явилося повідомлення про оголошення конкурсу на заміщення посади ректора Національного авіаційного університету.

А поки очільника вишу шукають, у НАУ, схоже, діє так зване «двовладдя». Владу ділять між собою проректор Артур Гудманян, якого керувати навчальним закладом уповноважив колишній ректор університету, і Рімвідас Хращевський, котрого на посаду т.в.о. ректора НАУ призначив МОН в особі т.в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета.

Минулими вихідними конфлікт між двома «очільниками» НАУ досягнув свого апогею. В хід пішли тітушки та сльозогінний газ. Радіо Свобода спробувало розібратися, що відбувається в Національному авіаційному університеті.

Все почалося з того, що на початку жовтня Міністерство освіти і науки, своїм наказом, звільнило з посади ректора НАУ Володимира Ісаєнка.

З Ісаєнком попрощалися достроково, через невиконання умов контракту, розповів у коментарі Радіо Свобода директор департаменту правового забезпечення МОН Олександр Костюченко. Зокрема, йдеться про невідповідні умови проживання студентів під час льотної практики, невідповідність освітніх програм чинним вимогам, шантаж студентів, ігнорування норм пожежної безпеки в гуртожитках та навчальних корпусах тощо, говорить Костюченко.

Станом на той час, коли з Ісаєнком розірвали контракт, він був на самоізоляції. Це підтверджують співробітники НАУ.

«Ісаєнко, реально, на момент оприлюднення наказу Шкарлета (т.в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет – ред.) був на ізоляції, він чекав ПЛР-тест. Я не знаю результат того тесту, але він був на карантині», – говорить начальник центру медіакомунікацій НАУ Юрій Нестеряк.

Допоки Ісаєнко був на лікарняному, його обов'язки виконував проректор НАУ Артур Гудманян.

Одразу після розірвання контракту з Володимиром Ісаєнком, 22 жовтня, МОН видало ще один наказ, відповідно до якого тимчасово виконувати обов'язки ректора має Рімвідас Хращевський. Хращевський – не нова людина для НАУ. Він очолював авіаційний університет протягом кільком місяців у 2015 році за міністра освіти Сергія Квіта.

«Коли ми отримали цей наказ, мені зателефонували з управління кадрів МОН і сказали що завтра о 9-й годині заступник міністра, ще два представники МОНу і громадянин Хращевський прийде до нас на виконання рішення Шкарлета. Ми його в законний спосіб пустили, дали доступ до канцелярії, відділу кадрів... все як має бути», – розповів у коментарі Радіо Свобода Артур Гудманян.

Проте, звільнений ректор Володимир Ісаєнко не погодився з наказом МОН про розірвання контракту з ним та щодо призначення Хращевського тимчасовим виконувачем обов'язків ректора і звернувся до суду.

23 жовтня, фактично на другий день після того, як до виконання обов'язків ректора НАУ приступив Хращевський, окружний адміністративний суд Києва частково задовольнив позов Ісаєнка. Зокрема, суд заборонив Хращевському виконувати обов'язки ректора.

«Рішення суду з'явилося наступного дня. До нас приїхали адвокати Ісаєнка і зачитали це рішення. У нашій присутності вони дали можливість йому (Хращевському –​ ред.) ​ознайомитися», –​ розповідає Гудманян.

За його словами, призначений МОНом Хращенський ігнорує рішення суду і продовжує виконувати обов'язки ректора: звільняє та призначає людей тощо.

Натомість, сам Гудманян заявляє, що саме він має законне право тимчасово керувати НАУ.

«Я т.в.о ректора, бо я був призначений ректором на період його лікарняного. Натомість цей громадянин Хращевський​ продовжує керувати університетом. Тут почалися незаконні звільнення проректорів. Мене навіть звільнили за статтею. Але з 23 жовтня, за рішенням суду, він не має право ухвалювати жодних рішень. Я мав продовжувати цю роботу, але мені такої можливості не дають і в нас зараз ситуація двовладдя. Я нічого не можу зробити. В мене немає доступу ні до канцелярії, ні до відділу кадрів, ні до чого», –​ каже Гудманян.

Минулими вихідними у виші сталися сутички за участю молодих чоловіків міцної статури. Відео опубліковане на анонімному ютуб-каналі. Автори стверджують, що тітушок до НАУ нібито надіслав звільнений ректор Ісаєнко.

Аналогічна заява сьогодні з'явилася і на офіційному сайті НАУ.

«Невідомі несанкціоновано потрапили до приміщень НАУ та діяли за дорученням колишнього ректора університету Володимира Ісаєнка. Безпосередніми організаторами спроб озброєного захоплення університету були: начальник охорони Ісаєнка – Юрій Поліщук, два особистих охоронці звільненого В. Ісаєнка – Максим Стусь і Юрій Пшеничний, а також особистий водій колишнього ректора В. Ісаєнка – Кирило Моргун. Безпосередню участь у незаконних спробах блокування роботи Університету взяв також колишній т.в.о. ректора НАУ Артур Гудманян», –​ сказано у повідомленні.

Натомість Артур Гудманян у коментарі Радіо Свобода заперечив цю інформацію і заявив, що все, з точністю до навпаки, організував Хращевський.

«Вони найняли тітушок, завели невідомих людей і вони блокували двері два дні і не давали нам зайти в університет. Ми викликали поліцію і лише в понеділок зранку ми зайшли в університет», –​ каже Гудманян

Про «спробу рейдерського захоплення НАУ» 26 жовтня повідомляв і керівник центру медіакомунікацій НАУ Юрій Нестеряк. Він, так само як і Гудманян, в усьому звинувачував Хращевського.

У поліції заявили, що спроби рейдерського захоплення Національного авіаційного університету не було. За словами правоохоронців, стався конфлікт між попереднім і нинішнім керівниками навчального закладу.

Про це у коментарі «Укрінформу» повідомила прессекретар Солом'янського районного управління поліції Києва Олена Мошко.

Протягом усього дня Радіо Свобода намагалося отримати коментарі самого Рімвідаса Хращевського, проте поговорити з ним так і не вдалося. У приймальній повідомили, що його немає на місці і просили перетелефонувати. Проте згодом там перестали відповідати на дзвінки.

Так кого ж слід вважати легітимним керівником НАУ та хто у цій історії порушує закон? З такими запитаннями Радіо Свобода звернулося до т.в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета. У міністра повідомили, що коментарів він надати не може, оскільки має «дуже щільний графік».

Директор департаменту правового забезпечення МОН Олександр Костюченко зазначив, що ректор Ісаєнко звільнений і «ніякий інших питань тут бути не може». Щодо рішення суду, згідного якого призначений на посаду т.в.о. ректора Хращевський не може виконувати обов'язки керівника НАУ, Костюченко сказав, що наразі «у МОНі цим займаються»

Радіо Свобода готове надати можливість висловитися усім тим, хто був згаданий у цьому матеріалі.