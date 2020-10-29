Скульптор Кирило Максименко продовжує роботу над статуєю «Уроборос» із 250 тисяч п'ятикопійкових монет. Пару кілограмів монет передав йому і колектив Радіо Свобода. Статую планували встановити в жовтні 2020-го, але через пандемію відкриття відклали на весну 2021 року. Максименко приварив до каркасу вже 30 кілограмів монет і робота не зупиняється. Встановити шестиметрову металеву скульптуру він хоче в нетуристичному районі – прагне привернути увагу до локації, яка тримається в таємниці.