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29 жовтня 2020, Київ 22:09
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Одеський скульптор робить найбільшу в Європі скульптуру з монеток – відео

Одеський скульптор робить найбільшу в Європі скульптуру з монеток – відео
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Одеський скульптор робить найбільшу в Європі скульптуру з монеток – відео

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Скульптор Кирило Максименко продовжує роботу над статуєю «Уроборос» із 250 тисяч п'ятикопійкових монет. Пару кілограмів монет передав йому і колектив Радіо Свобода. Статую планували встановити в жовтні 2020-го, але через пандемію відкриття відклали на весну 2021 року. Максименко приварив до каркасу вже 30 кілограмів монет і робота не зупиняється. Встановити шестиметрову металеву скульптуру він хоче в нетуристичному районі – прагне привернути увагу до локації, яка тримається в таємниці.

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