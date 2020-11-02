(Друкуємо мовою оригіналу)

Полиция собирается дополнительно контролировать школьников в период дистанционных уроков. Такое придумали в Краматорске: там патрульные будут следить, чтобы старшеклассники (с 7 по 11 классы) не находились в опасных местах с 8:00 до 14:00, когда идут дистанционные уроки. Решение вызвало недоумение у некоторых родителей, но полиция успокаивает: это решение – для безопасности, а не чтобы вмешиваться в свободу передвижения детей.

В Краматорске патрульная полиция будет «осуществлять дополнительный контроль за пребыванием учеников 7-11 классов общеобразовательных школ на улицах города в период с 8.00 до 14.00, во время дистанционного обучения». Так решили на совместном заседании двух штабов: комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций и штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

В решении написали, что информацию о выявленных нарушениях патрульные полицейские будут передавать в местное управление образования.

Также чиновники отправили учеников 7-11 классов на дистанционное обучение. Пока что – на одну неделю. А ученики 1-6 классов возвращаются за школьные парты. По уровню эпидемической опасности город остается в «оранжевой зоне».

Мне бы лучше, чтобы они учились нормально

У многодетной матери Оксаны двое детей ходят в седьмые классы и еще двое – учатся в 9-х.

Оксана говорит, что удаленное обучение добавило ей проблем: «Не хватает гаджетов нормальных: на всех один ноутбук и один компьютер. И помещений не хватает свободных, чтобы никто никому не мешал. Мне бы лучше, чтобы они учились нормально».

Я считаю, что это трата бензина и времени патрульных полицейских

То, что за детьми более пристально будет следить полиция, Оксану не пугает. «Я знаю, что детей сейчас на улицу не выгнать из дома. Погода плохая. Я считаю, что это трата бензина и времени патрульных полицейских», – говорит Оксана и добавляет: даже если кого-то из детей остановят полицейские, то никто не испугается и ответит на любые вопросы, ведь без дела, по словам мамы, «никто не болтается».

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Мама: «Кому будут предъявлять претензии?»

Сын Марии ходит в восьмой класс. Жительница Краматорска не понимает, как полиция будет контролировать учеников.

Где собираются подростки, не соблюдают дистанцию, нет масок, – нужно делать, конечно, замечания

«Мой ребенок может находиться с 8.00 до 12.00 на улице. Потому что его дистанционное обучение начинается в 12.50. Это же не значит, что он до 12.00 не может выйти, например, в магазин, с соблюдением всех правил безопасности, – делится переживаниями Мария. – Если момент такой, где собираются подростки, гуляют, сидят компаниями, не соблюдают дистанцию, нет масок, – нужно делать, конечно, замечания, чтобы в сложившейся ситуации не захлебнулась наша медицина».

Ребенок Юлии учится в 8-м классе. Она встревожена.

Встречает полиция какого-то ученика. Выясняет, в какой школе он учится. И кому потом будут предъявлять претензии?

«Я не могу понять алгоритм действий. Встречает полиция какого-то ученика. Выясняет, в какой школе он учится. И кому потом будут предъявлять претензии? Если отделу образования или школе, то это глупо. Как школа может проконтролировать ребенка, который не находится в ее стенах? Она не несет за него ответственность. А опрос несовершеннолетних разрешен только в присутствии родителей. Полиция будет ловить подростка, подросток должен звонить и приглашать родителей. А родители должны сломя голову мчаться, чтобы побеседовать с полицией?» – задает риторический вопрос жительница Краматорска.

Что говорят учителя

В краматорском лицее имени Василия Стуса учатся 750 детей. Сейчас 16 учеников находятся на самоизоляции с ОРЗ. Коронавирус у них еще не подтвердили. Директор лицея Виктория Калинина рассказала, что учителя пока все в строю. У библиотекаря – воспаление легких, коронавирус тоже пока не подтвердили.

Дети с 1 по 6 класс ходят на учебу, с 7 по 11 обучаются дистанционно. По словам Виктории Калининой, родители не обращались с вопросами о контроле полиции. А сама Калинина считает, что полицию надо привлекать к контролю не только за учениками, а и за соблюдением всех карантинных мероприятий.

В городе не соблюдаются в общественных местах никакие противоэпидемические меры

«То, что дети гуляют во время карантина, – это однозначно плохо. Потому что они гуляют друг с другом и, естественно, друг друга заражают. Я понимаю, что дети должны быть на свежем воздухе, они с родителями должны куда-то выходить в места, где не людно. Но у нас, к глубокому сожалению, в городе не соблюдаются в общественных местах никакие противоэпидемические меры. В автобусах можно ездить свободно без масок, свободно можно заходить в магазины без масок. Проводили Хэллоуин во всех ресторанах, кафе. И дети, и взрослые отмечали, – и все без масок. Поэтому я не знаю, о каком карантине у нас в городе идет речь», – с горечью описывает карантин в Краматорске Виктория Калинина.

Никто не будет задерживать – полицейский

Ситуацию Радио Донбасс.Реалии прокомментировал Александр Малыш, командир батальона патрульной полиции в Краматорске и Славянске. Полицейский заверил, что никто не будет задерживать или составлять протоколы на детей на улицах или спортивных площадках. Или, если ребенок вышел за хлебом.

Чтобы дети не находились на объектах опасной инфраструктуры

«Контроль патрульной полиции по поводу нахождения детей на улице не будет заключаться в том, что целенаправленно будут направлять наряды и будут какие-то там поиски детей или выявление детей, которые находятся на улицах. Основной месседж в том, что идет процесс дистанционного обучения. Мы ориентируем свои наряды, только ориентируем, на то, что дети, которые подпадают под категорию 7-11 класс, приблизительно мы взяли время с 8 до 14.00, – чтобы дети не находились на объектах опасной инфраструктуры: это стройки, водные ресурсы и так далее», – уточнил Малыш.

По словам полицейского, если ребенка, например, обнаружат на стройке или в заброшенном здании и выяснят, что он должен в это время дистанционно обучаться, – об этом сообщат родителям и школе.

Что советуют правозащитники

Борис Захаров, директор благотворительного фонда «Человек и право», рассказал, что ситуация, когда дети находятся вне школы, потенциально создает для них больше рисков. Вот только задачу для правоохранителей, по мнению правозащитника, сформулировали не очень корректно.

Полиция будет дополнительно следить, чтобы отвести эти угрозы

«На мой взгляд, та формулировка, которую сделал штаб (по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации – ред. ), – она не очень корректная. Потому что у полиции нет мандата следить за местом пребывания детей, их свобода передвижения – неограниченна. Она зависит только от воли родителей, которые за них отвечают. Но из-за того, что дети не находятся в это время в школе, которая за них отвечает, – это добавляет риски, если дети находятся на улице, в каких-то небезопасных местах. И поэтому полиция будет дополнительно следить, чтобы отвести эти угрозы. И в этом смысле я вообще не вижу никаких проблем», – считает Захаров.

Если к ученику подойдет полиция, правозащитник советует ребенку сказать, что он находится в этом месте с ведома родителей. А потом – связаться с родителями по телефону.

Если же родители считают, что права ребенка нарушили, Борис Захаров рекомендует обращаться в правоохранительные органы и правозащитные организации.

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