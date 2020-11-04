Віталій Марків, виправданий і звільнений італійським апеляційним судом у справі про загибель журналіста і його перекладача на Донбасі в 2014 році, 4 листопада прибув до України. Марківа зустріли на аеродромі Нацгвардії. Нацгвардієць заявляє, що на даний час перебуває на зв’язку зі своїми адвокатами, і рішення щодо можливої вимоги компенсації за понад трирічне перебування за ґратами буде ухвалене після того, як надійде остаточний висновок суду.