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04 листопада 2020, Київ 17:25
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Віталій Марків прилетів до України – відео

Віталій Марків прилетів до України – відео
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Віталій Марків прилетів до України – відео

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Віталій Марків, виправданий і звільнений італійським апеляційним судом у справі про загибель журналіста і його перекладача на Донбасі в 2014 році, 4 листопада прибув до України. Марківа зустріли на аеродромі Нацгвардії. Нацгвардієць заявляє, що на даний час перебуває на зв’язку зі своїми адвокатами, і рішення щодо можливої вимоги компенсації за понад трирічне перебування за ґратами буде ухвалене після того, як надійде остаточний висновок суду.

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