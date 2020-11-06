6 листопада пішов із життя письменник, сатирик і гуморист Михайло Жванецький. Йому було 86 років. Близько місяця тому Жванецький повідомив про припинення публічних виступів. Останні десять років він регулярно виступав на відкриттях і закриттях одеського міжнародного кінофестивалю. Радіо Свобода запитало одеситів, що ті відчувають, коли з життя йде один з найвідоміших уродженців південного міста. У зв'язку зі смертю почесного громадянина Одеси і народного артиста України 7 листопада 2020 року в Одесі оголосили днем ​​жалоби. На згадку про Жванецького на будівлях його рідного міста Одеси будуть приспущені прапори з траурними стрічками. (Відео Михайла Штекеля і Всеволода Анан'єва)